Neustart bei den 49ers

Deutsche Football-Hoffnung Kilian Zierer: "In der NFL ist nie etwas sicher"

  • Aktualisiert: 06.09.2025
  • 06:15 Uhr
  • SID

Der deutsche Football-Profi Kilian Zierer will bei den San Francisco 49ers neu durchstarten. Der Offensive Tackle bleibt dabei aber realistisch.

Der deutsche Football-Profi Kilian Zierer hofft bei den San Francisco 49ers auf einen Platz im 53er-Kader - weiß aber um die Schnellebigkeit in der US-Profiliga. "In der NFL ist leider nie etwas sicher", sagte Zierer im Gespräch mit "Sport1": "Man hat nur Einjahresverträge, die jederzeit gekündigt werden können."

Für den aus München stammenden Offensive Tackle ist es bereits die vierte Station in der Liga nach Houston, Atlanta und Cleveland - über das sogenannte Practice Squad ist er dabei aber noch nicht hinausgekommen. Bei den 49ers, die ihn kurz nach seiner Entlassung bei den Cleveland Browns verpflichteten, hofft Zierer nun auf den Sprung ins Team.

Zierer hofft auf den Sprung in den Kader

"Mir fehlt ein bisschen das Tape aus der Preseason", räumte er ein, sieht sich aber durch die Systemähnlichkeit zu seinem früheren Klub Houston Texans im Vorteil. "Das gibt mir die Möglichkeit, mich schnell einzugewöhnen." Sein Ziel ist klar: "Eines Tages im 53-Mann-Kader zu stehen."

