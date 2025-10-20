Die San Francisco 49ers melden sich nach der Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers zurück. Die zuletzt heiße Offense der Atlanta Falcons kommt so gar nicht ins Rollen.

Angeführt vom einmal mehr alles überragenden Christian McCaffrey sind die San Francisco 49ers in der NFL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Eine Woche nach der Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers gewannen die Niners ihr Heimspiel gegen die Atlanta Falcons mit 20:10.

Trotz der Rückkehr des zuvor wochenlang verletzten Tight Ends George Kittle war McCaffrey der Mittelpunkt des Geschehens. Der Running Back erlief 129 Rushing Yards und die beiden einzigen Touchdowns der Kalifornier, zudem war er mit 72 Receiving Yards auch der beste Passempfänger seines Teams.

Herausragend war zudem die Leistung der Defense, die in der Vorwoche Star-Linebacker Fred Warner verlor. Davon war gegen die Falcons jedoch nichts zu spüren, vor allem die Run Defense funktionierte exzellent und ließ das brandgefährliche Laufspiel von Atlanta überhaupt nicht zur Entfaltung kommen.

Die Falcons konnten offensiv nicht an ihren tollen Auftritt gegen die Buffalo Bills anknüpfen und beendeten das Spiel mit gerade einmal 62 Rushing Yards. Running Back Bijan Robinson kam bei 14 Laufversuchen nur auf 40 Yards am Boden, sein schlechtester Wert seit Woche eins. Im Passspiel blieb Quarterback Michael Penix Jr. ohne Interception, leistete sich in der ersten Halbzeit aber einen bitteren Fumble.