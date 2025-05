Mit einem Durchschnittsgehalt von 53 Millionen Dollar pro Jahr rangiert der 49ers-Spielmacher nun auf Platz sieben der bestbezahlten Quarterbacks in der NFL – knapp vor Justin Herbert, Lamar Jackson und Jalen Hurts.

181 Millionen Dollar des Mega-Deals sind für den ehemaligen letzten Pick des Drafts garantiert. Eine gewaltige Gehaltserhöhung für Purdy, der vor dem letzten Jahr seines Rookie-Vertrags stand und in dieser Saison nur knapp fünf Millionen Dollar verdient hätte.

Das Wichtigste in Kürze

Purdy hatte die 49ers in seinen ersten beiden Spielzeiten zu zwei NFC-Championship-Games und einem Super-Bowl-Einzug geführt. Nach einer enttäuschenden Saison 2024 ohne Playoffs setzt das Front Office dennoch weiterhin voll auf den 25-Jährigen.

San Francisco 49ers: Erst Kittle, jetzt Purdy

Auch wenn Purdys Vertrag die Kaderplanung der 49ers bereits spürbar beeinflusst hat, ist er nach Tight End George Kittle der zweite Leistungsträger, der in dieser Offseason eine satte Vertragsverlängerung in San Francisco erhält.

In 36 Starts kommt Purdy auf eine Bilanz von 23 Siegen und 13 Niederlagen, 9.518 Yards, 64 Touchdowns und 27 Interceptions. In den Playoffs warf er in sechs Spielen für 1.343 Yards, sechs Touchdowns und nur eine Interception.