Personalsorgen in der 49ers-Offense? Nicht für Head Coach Kyle Shanahan, der auf der Receiver-Position keinen unbedingten Bedarf sieht.

Nachdem sich Brandon Aiyuk im Super-Bowl-Rematch gegen die Kansas City Chiefs in Week 7 einen Kreuzbandriss zugezogen hat, könnte man meinen, dass die San Francisco 49ers auf der Suche nach einem erfahrenen Wide Receiver sind, bevor die Trade Deadline am 5. November abläuft.

Doch Head Coach Kyle Shanahan bestritt entsprechende Gerüchte am Donnerstag. "Ich würde das nicht unbedingt sagen. Ich meine, wir schauen uns jede Situation an, um zu sehen, ob uns das auf einer Position helfen kann", erklärte der 44-Jährige: "Das ist viel schwieriger, als die Leute denken. Teams sind nicht bereit, Spieler abzugeben, die wirklich helfen können."

Stattdessen will man in der kalifornischen Metropole auf die Youngster-Passempfänger im Roster setzen. Ricky Pearsell, Overall-Pick 31 im 2024er Draft, kämpft sich nach einer Schussverletzung im Zuge eines Raubüberfalls im Vorfeld der Saison wieder zurück. Und dann bietet das Roster mit Jacob Cowing ja noch einen talentierten Rookie, der beim 18:28 gegen die Chiefs in Week 7 seinen ersten NFL-Pass fing.