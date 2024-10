Denver Broncos: Receiver Josh Reynolds nach Besuch in Stripclub angeschossen

Schreckensmeldung von den Denver Broncos. Receiver Josh Reynolds wurde nach einem Besuch in einem Stripclub angeschossen.

Josh Reynolds, seines Zeichens Wide Receiver bei den Denver Broncos, wurde am Freitagmorgen vergangener Woche in Denver zweimal angeschossen. Das bestätigte die NFL-Franchise in einer Erklärung.

Demnach wurde der Sportler wegen "leichter Verletzungen behandelt. Aus Respekt vor dem Gerichtsverfahren werden wir weitere Kommentare zu dieser Angelegenheit den Behörden überlassen", so die Verantwortlichen des Teams.

Laut "NBC" ereignete sich der Vorfall gegen 3 Uhr morgens. Reynolds soll am linken Arm und am Hinterkopf von einem Schuss getroffen worden sein. Neben dem Passempfänger wurden demnach auch noch zwei weitere Personen verletzt. Einem Mann wurde in den Rücken geschosen, ein weiterer wurde durch zerbrochenes Glas verwundet.

Alle drei Opfer hatten zudem Schürfwunden, weil sie auf der Flucht vor dem Täter versuchten, über einen Zaun zu klettern.