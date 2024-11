Die San Francisco 49ers werden in dieser Saison vom Verletzungspech heimgesucht. Auch Linebacker Fred Warner erlitt im September eine heftige Blessur - spielt aber dennoch jedes Spiel.

Ob Brock Purdy, Nick Bosa, Brandon Aiyuk oder natürlich Christian McCaffrey - die San Francisco 49ers konnten in der aktuellen Saison personell nie aus dem Vollen schöpfen. Umso härter traf es das Team von der Westcoast, als sich Linebacker Fred Warner bereits Ende September eine schwere Knöchelverletzung zuzog.

In der ersten Hälfte gegen die New England Patriots in Week 4 erlitt Warner einen Knochenbruch im Knöchel.

Doch eigentlich muss man im Konjunktiv sprechen, ein Ausfall hätte die 49ers hart getroffen. Denn von seiner erheblichen Verletzung wusste bislang keiner, der 28-Jährige wurde seither nur ein einziges Mal als limited im Training gelistet. Der D-Liner absolvierte jedes einzelne Spiel.

Das funktioniere allerdings nur, weil er vor den Duellen wöchentlich Schmerzmittel erhalte, um seine Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. "Das ist etwas, was mir vor jedem Spiel blüht", sagte Warner gegenüber "The Athletic". "Ich setze mich vor jedem Spiel auf den Tisch und lasse mich Spiel vollspritzen, nur um überhaupt spielen zu können."

"Das ist keine Ausrede. So ist das in der NFL. Du wirst nicht gesund sein ... Es war eine Fraktur, als ich ihn mir 'verstaucht' habe. Wenn du dir einen Knochen brichst und weiter darauf spielst, wird der Knochen nicht von selbst heilen können. Also muss man sich einfach durchkämpfen können", verteidigte der 49ers-Star den bedenklichen Prozess.