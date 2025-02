NFL Scouting Combine: Spieler erhält besondere Überraschung von Aaron Donald

Und weiter: "Ich habe gehört, wie du gesagt hast, dass du der nächste Aaron Donald bist, also mach weiter so. Hoffentlich hast du eine lange Karriere, eine bessere Karriere als ich sie hatte. Ich werde dich beobachten und sehen, wie sich die Sache für dich entwickelt."

"Mach dein Ding. Hab Spaß. Es ist das Gleiche, was du dein ganzes Leben lang gemacht hast. Es ist einfach nur Football, richtig? Was auch immer du in diesem Jahr auf dem Feld getan hast, um es so weit zu bringen, es hat einen Grund, also sei zuversichtlich, glaube an deine Fähigkeiten und geh da raus und mach einfach dein Ding."

Kann Nolen Donald übertreffen?

Eine Karriere zu haben, die die von Donald übertrifft, ist derweil alles andere als eine einfach Aufgabe. Zehn Jahre spielte er in der NFL, dabei gewann er den Super Bowl, wurde zehnmal in den Pro Bowl gewählt und dreimal zum Defensive Player of the Year ernannt.

Nolen hatte seinerseits eine produktive College Karriere und brachte es in seinem finalen Jahr in Oxford auf 48 Tackles, 14 Tackles for Loss und 6,5 Sacks – dazu fing er drei Pässe ab und erobert zwei Fumbles.