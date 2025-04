NFL - Seattle Seahawks: Quarterback Sam Darnolds Vertrag beinhaltet massives Potenzial

Sam Darnold: Neuer Seahawks-Vertrag spornt an

In 2024 spielte er als eigentlicher Back-Up der Vikings alle 17 Spiele durch. Er brachte 66,2 Prozent seiner Passversuche an. Dabei gelangen ihm 4.310 Yards und 35 Touchdowns, bei zwölf Interceptions. Es reichte für einen Record von 14-3, um dann in der Wild Card Round in den Playoffs auszuscheiden. Alles wichtige Zahlen im Hinblick auf seinen neuen Seahawks-Vertrag.

Denn wie von NFL-Insider Ari Meirov berichtet, bietet der Darnold-Vertrag viele Möglichkeiten, um sich voll auszuzahlen. Diese zählen pro Jahr bzw. Spielzeit:

- 100.0+ Passer Rating (min. 224 Passversuche) - $500.000

- 28+ Touchdown-Pässe - $500.000

- 4,000+ Passing Yards - $500.000

- 67.5%+ Completion Rate (min. 224 Passversuche) - $500.000

- 70% der Regular Season Snaps + Top 10 in Total Offense (reine Yards) - $500.000

Hinzu kommen mögliche Boni, sollte er die Playoffs erreichen:

In die Playoffs kommen - $500.000

Divisional Round gewinnen + 70% Snaps - $1.500.000

Conference Championship gewinnen + 70% Snaps - $1.500.000

Super Bowl gewinnen + 70% Snaps - $2.500.000