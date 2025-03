NFL: Seattle Seahawks und Sam Darnold - Franchise sichert sich wohl kostengünstige Exit-Option

Auf den ersten Blick liest sich der Vertrag des 27-Jährigen imposant, bedenkt man, wie Darnolds Karriere bislang verlaufen ist. Er unterschrieb in Seattle einen Dreijahresvertrag über insgesamt 100,5 Millionen Dollar.

Bei den Seattle Seahawks gab es in der Offseason einen radikalen Umbruch in der Offense. Nach sechs Jahren, drei davon als Starter, trennte sich die Franchise von Quarterback Geno Smith. Der Routinier wurde zu den Las Vegas Raiders getradet.

Sam Darnold ist die neue Lösung der Seattle Seahawks auf der Quarterback-Position. Wie lange der 27-Jährige in Seattle bleiben wird, ist aber völlig offen - wie die Details seines Vertrages zeigen.

Das dritte Jahr umfasst demnach ein Gehalt in Höhe von 35,5 Millionen Dollar, von denen aber kein einziger Cent garantiert ist.

Solche Verletzungsklauseln sind in der NFL bei Quarterbacks nichts Ungewöhnliches und stellen in diesem Fall eine Art Versicherung für Darnold dar.

Das bedeutet im Umkehrschluss also: Sollte Darnold im ersten Jahr massiv enttäuschen, könnten die Seahawks ihn ohne jeden Dead Cap entlassen - vorausgesetzt, er zieht sich keine Verletzung zu, die ihn auch noch eine Woche nach dem Super Bowl daran hindert, einen Medizincheck zu bestehen.

1. Pick: Tennessee Titans - QB Cam Ward (Miami Hurricanes) Das Experiment mit Will Levis wird vorzeitig beendet. Quarterback Cam Ward wird als erster Spieler im Draft gewählt. Der 22-Jährige bringt die nötigen Anlagen mit, um ein Franchise Quarterback zu werden und über den Boden und durch die Luft für Gefahr zu sorgen.

2. Pick: Cleveland Browns - WR/CB Travis Hunter (Colorado Buffaloes) Die Browns würden sicherlich auch gerne einen Quarterback nehmen, aber das gibt das Draft Board nicht her. Daher kommt mit Travis Hunter ein Unikat nach Cleveland. General Manager Andrew Berry ließ vor einigen Monaten bereits durchblicken, dass die Browns Hunter eher als Wide Receiver sehen würden. Gut, dass sie dort Bedarf haben.

3. Pick: New York Giants - WR Tetairoa McMillan (Arizona Wildcats) Die Giants müssen einige Löcher stopfen. Ein Quarterback sollte auf jeden Fall noch in der Free Agency, per Trade oder im weiteren Verlauf des Drafts geholt werden. Für den zukünftigen Quarterback wäre Tetairoa McMillan eine große und fangsichere Anspielstation.

4. Pick: New England Patriots - OT Will Campbell (LSU) Die Patriots müssen eine Offensive um Quarterback Drake Maye aufbauen. Sicherlich wäre ein Playmaker denkbar, aber Will Campbell verstärkt die Offensive Line. Auf dem Papier ist er ein Tackle, könnte aber auch auf die Guard-Position wechseln.

6. Pick: Las Vegas Raiders - RB Ashton Jeanty (Boise State) Ein Running Back in den Top 10? Ja, weil Ashton Jeanty es für die Raiders rechtfertigt! Das Ausnahmetalent würde Las Vegas eine wirkliche Gefahr auf der Position des Ballträgers geben, die so nicht annähernd im Kader steht.

7. Pick: New York Jets - TE Tyler Warren (Penn State) Justin Fields soll vorerst die Offensive der Jets dirigieren. Dazu könnte er eine große Anspielstation über die kurzen und mittleren Distanzen gebrauchen. Oder mit anderen Worten: Er könnte Tyler Warren gebrauchen. Auch in der Red Zone ist er eine gute Option, kam am College auf 19 Receiving Touchdowns.

9. Pick: New Orleans Saints - CB Will Johnson (Michigan) Die Saints müssen dringend in der Secondary nachbessern. Will Johnson bringt die Größe und Athletik mit, um im traditionell Man-orientierten Verteidigungssystem der Saints zu bestehen.

10. Pick: Chicago Bears - EDGE James Pearce Jr. (Tennessee) Die Bears arbeiten derweil an ihrem Pass Rush. Mit Montez Sweat steht ein Star in den eigenen Reihen, Dayo Odeyingbo erhielt in der Free Agency einen großzügigen Vertrag. James Pearce wäre damit die dritte Option und würde für eine gute Rotation sorgen.

11. Pick: San Francisco 49ers - OT Armand Membou (Missouri) Die 49ers müssen ein bisschen an ihrer Offensive Line schrauben. Nicht zuletzt, weil es an einigen Stellen qualitativ nicht erste Sahne ist und auch ein Trent Williams nicht jünger wird. Arman Membou könnte als Guard starten und langfristig - bei guter Entwicklung - Williams sogar auf Left Tackle beerben.

12. Pick: Dallas Cowboys - WR Matthew Golden (Texas) Die Cowboys brauchen mehr Optionen im Passspiel. Matthew Golden bringt ein Skill-Set mit, das so aktuell nicht im Kader zu finden ist. Der pfeilschnelle Wide Receiver könnte besonders im vertikalen Passspiel helfen.

14. Pick: Indianapolis Colts - LB Jihaad Campbell (Alabama) Die Colts brauchen händeringend einen Chef in der Mitte der Defensive. Jihaad Campbell kann als Linebacker sofort weiterhelfen. Campbell bringt zudem einige Fähigkeiten als Pass Rusher mit, die genutzt werden könnten.

15. Pick: Atlanta Falcons - EDGE Mykel Williams (Georgia) Mykel Williams hätte in diesem Szenario keinen weiten Weg und darf im Bundesstaat Georgia wohnen bleiben. Den Falcons würde er eine physische Präsenz auf der Position des Defensive Ends geben. Den chronisch schwachen Pass Rush von Atlanta könnte er so beleben.

16. Pick: Arizona Cardinals - CB Jahdae Barron (Texas) Die Cardinals kümmern sich um die Passverteidigung. Cornerback Jahdae Barron kann verschiedene Position in der Secondary bekleiden und gewann im vergangenen Jahr die Auszeichnung für den besten Cornerback am College.

17. Pick: Cincinnati Bengals - OL Grey Zabel (North Dakota State) Die Gesundheit von Quarterback Joe Burrow ist das A und O! Deshalb müssen die Bengals die Offensive Line unbedingt stärken. Grey Zabel dürfte in erster Linie als Guard in Frage kommen und kann dort für mehr Stabilität sorgen.

18. Pick: Seattle Seahawks - EDGE Mike Green (Marshall) Die Seahawks haben ausreichend Physis in der Defensive Line, besonders in der interior D-Line. Mike Green bringt nochmal mehr Tempo und Explosivität über Außen.

22. Pick: Los Angeles Chargers - DL Kenneth Grant (Michigan) Die Chargers bauen die Defensive Line weiter aus. Grant verpasste den Combine mit einer kleinen Verletzung, verfügt aber über starke körperliche Anlagen, um Chaos in der Mitte der Defensive Line zu kreieren.

24. Pick: Minnesota Vikings - DL Walter Nolen (Ole Miss) Minnesota holt derweil einen weiteren Defensive Liner. Zwar investierten die Vikings in der Free Agency bereits in diese Positon, sowohl Jonathan Allen als auch Javon Hargrave sind allerdings jenseits der 30 Jahre. Nolen könnte als Rotationsspieler auflaufen und eines Tages übernehmen.

26. Pick: Los Angeles Rams - G Tyler Booker (Alabama) Die Rams holen sich mehr Robustheit für die wacklige interior Offensive Line. Tyler Booker dürfte in erster Linie als Guard eingeplant sein, Steve Avila könnte in diesem Szenario auf die Center-Position rücken. So oder so: Die Rams brauchen mehr Qualität in der Mitte der O-Line.

28. Pick: Detroit Lions - EDGE Shemar Stewart (Texas A&M) Auch die Lions schrauben an der Defensive Line. Shemar Stewart sorgte beim NFL Combine für Schlagzeilen und überragte mit seiner Athletik. Ihm fehlt noch der nötige Feinschliff, den kann er bei den Lions bekommen.

30. Pick: Buffalo Bills - LB Jalon Walker (Georgia) Die Bills können in der Defensive zukünftig etwas variabler auflaufen. Jalon Walker ist halb Linebacker, halb Pass Rusher. Entsprechend flexibel kann ihn Head Coach Sean McDermott einsetzen.

31. Pick: Kansas City Chiefs - TE Colston Loveland (Michigan) Die Chiefs finden den langfristigen Nachfolger von Travis Kelce . Colston Loveland ähnelt in seiner Spielweise dem Routinier. Er bewegt sich gut in Räumen, holt Yards auf eigene Faust raus und ist eine sichere Anspielstation.

32. Pick: Philadelphia Eagles - OT Josh Simmons (Ohio State) Josh Simmons ist zu gut, um nicht in der ersten Runde gewählt zu werden. Er fällt lediglich so weit, weil ihn ein Kreuzbandriss im Oktober 2024 ausbremste. Die Eagles haben keine Not, ihn sofort ins Feuer zu werfen. Er kann in Ruhe seine Verletzung auskurieren und von den gestandenen O-Line-Stars lernen.

NFL Mock Draft 2025 1.0 Die erste große Welle der Free Agency ist durch, der NFL Draft steigt in knapp einem Monat. ran wirft einen Blick in die Glaskugel und versucht zu erahnen, wer wann zu wem in der ersten Runde geht. (Hinweis: In diesem Mock Draft finden keine Trades statt)

Mit dieser Vertragsstruktur zeigen die Seahawks jedoch, dass auch sie kein uneingeschränktes Vertrauen in Darnold haben. Im vergangenen Jahr spielte er bei den Vikings sein mit Abstand bestes Jahr in der NFL. Head Coach Kevin O'Connell schaffte es, Darnold so einzusetzen, dass er über weite Strecken der Saison funktionierte.

Allerdings ließen seine Leistungen in den letzten Spielen bereits nach, mit dem negativen Höhepunkt in den Playoffs, als die Vikings in der Wild Card Round krachend gegen die Los Angeles Rams verloren.

Wie gut ist Darnold also wirklich? Auch die Seahawks trauen dem Braten wohl nicht komplett.