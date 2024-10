NFL in London: Chicago Bears besiegen Jacksonville Jaguars deutlich - Caleb Williams brilliert

Die Bears, die im zwölften Spiel in Folge 21 oder weniger gegnerische Punkte zuließen und ihre neuntes "Heimspiel" in Folge gewannen, verbesserten ihre Bilanz damit auf 4-2. Die Jaguars stehen nun bei 1-5.

Auch im folgenden Bears-Drive sah es nach Punkten aus, doch dann warf Williams eine unnötige Interception. Die Jaguars-Offense konnte allerdings kein Kapital daraus schlagen, schaffte im zweiten Viertel generell kein einziges neues First Down.

Es war jedoch nicht mehr als ein Strohfeuer. Die Jaguars-Defense hielt den folgenden Bears-Drive mit zahlreichen Strafen am leben, Williams bedankte sich und stellte mit einem Sahnepass auf Allen den alten Abstand wieder her: 28:10.

Bears und Jaguars: So geht es weiter

Die Bears haben in der kommenden Woche spielfrei.

Die Jaguars bleiben in London und treffen in Week 7 in Wembley auf die New England Patriots.