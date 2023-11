Anzeige

Beim traditionellen Thanksgiving-Football wird es analog zum Super Bowl auch Halbzeit-Shows geben. Mit dabei ist u.a. Star-DJ Steve Aoki.

Es ist eine der Highlight-Wochen für Football-Fanatiker. Denn in der Woche von Thanksgiving gibt es bereits am Donnerstag drei NFL-Spiele zu sehen. Hinzu kommt erstmals in dieser Saison auch ein Spiel einen Tag später am "black friday".

Ähnlich wie beim Super Bowl und bei den International Games veranstaltet die NFL bei allen drei Thanksgiving-Spielen eine Halbzeit-Show zur Aufwertung des Spektakels. Die Thanksgiving-Spiele sind traditionell Spiele mit sehr hohen Einschaltquoten in den Vereinigten Staaten.

Folgende Stars werden am Donnerstag zu sehen sein: