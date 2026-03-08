Am 11. März startet in der NFL die Free Agency. Aber was ist das eigentlich? ran beantwortet die wichtigsten Fragen. Am 11. März um 22 Uhr MEZ startet in der NFL die Free Agency. Es ist der offizielle Beginn des neuen Ligajahres - und quasi das wichtigste Transferfenster der besten Football-Liga der Welt. ran beantwortet die wichtigsten Fragen zur Free Agency.

NFL: Was ist die Free Agency? Die Free Agency markiert den Beginn der neuen Saison und ist im Prinzip ein Transferfenster. In dieser Zeit dürfen Spieler ohne Vertrag - sogenannte Free Agents - mit den Franchises neue Arbeitspapiere verhandeln.

NFL: Welche Kategorien von Free Agents gibt es? Ein Unrestricted Free Agent ist ein Spieler, dessen Vertrag am Ende der vergangenen Saison abgelaufen ist und der mindestens vier angerechnete Saisons in der NFL vorzuweisen hat. Ein Restricted Free Agent ist ein Spieler mit abgelaufenem Vertrag, der nur drei angerechnete Saisons in der NFL vorzuweisen hat. Das betrifft häufig ungedraftete Spieler, die einen Undrafted-Free-Agent-Deal unterschrieben haben, welcher standardmäßig nur drei Jahre läuft. Los Angeles Chargers halten Defense-Star Ein Exclusive Rights Free Agent ist ein Spieler mit abgelaufenem Vertrag, der höchstens zwei angerechnete Saisons in der NFL vorzuweisen hat. Falls dieser ein Vertragsangebot seiner Franchise erhält, hat er die Möglichkeit, das Angebot anzunehmen oder das Angebot abzulehnen und die Saison auszusetzen. Ein Undrafted Free Agent ist ein Spieler, der sich zum Draft angemeldet hat, aber nicht ausgewählt wurde. Diese Spieler dürfen frei mit jeder Franchise verhandeln.

NFL: Was gilt als angerechnete Saison? Eine Saison gilt dann als angerechnet, wenn der Spieler in mindestens sechs Partien zum 53‑Mann‑Kader eines NFL‑Teams gehört hat. Dabei muss er auch nicht im Spieltagskader gestanden haben. Eine Spielzeit gilt auch dann als angerechnet, wenn sich der Spieler über die gesamte Saison auf der Injured Reserve List oder der Physically Unable to Perform List befand.

NFL: Ab wann dürfen die Franchises mit Free Agents verhandeln? Ab Montag, 9. März, 12:00 Uhr Ostküstenzeit (18:00 Uhr in Deutschland) dürfen die Franchises Kontakt zu den Agenten von potenziellen Unrestricted Free Agents aufnehmen. Ab Mittwoch, 11. März, 16:00 Uhr Ostküstenzeit (22:00 Uhr in Deutschland) dürfen die Franchises mit allen Free Agents verhandeln.

NFL: Ab wann können Free Agents neue Verträge unterschreiben? Ab Mittwoch, dem 11. März, um 16:00 Uhr Ostküstenzeit (22:00 Uhr in Deutschland) dürfen zuvor vertragslose Spiele neue Arbeitspapiere unterzeichnen.

