NFL: US-Präsident Donald Trump kritisiert Regeländerung - "Weichei-Football schlecht für Amerika!"

Die NFL hat sich mit ihrer Regeländerung beim Kickoff einen einflussreichen Widersacher aufgebunden. In einem Post in den sozialen Medien kritisiert Donald Trump die Liga unmissverständlich.

US-Präsident Donald Trump hat sich in den sozialen Medien klar gegen die Regeländerung beim Kickoff ausgesprochen und harsche Kritik an der NFL geäußert.

In einem Post auf seiner eigenen Plattform "Truth Social" sagte er: "Die NFL muss diese lächerlich aussehende Regel zum Kickoff wieder abschaffen." Und weiter: "Der Ball bewegt sich, aber die Spieler nicht, genau das Gegenteil, worum es im Football eigentlich geht."

Damit spricht er die erneute Regelanpassung des Kickoffs an, die es in der letzten und zur neuen Saison gegeben hatte. Im vergangenen Jahr hatte die Regel dazu geführt, dass der Ball nach einem Kick kaum nach vorne getragen wurde.

Dem hat die NFL nun entgegen gewirkt. Die Position der ballempfangenden Mannschaft hat sich von der eigenen 30-Yard-Linie auf 35 Yard verbessert. Eine bessere Ausgangsposition für das empfangende Team, den Ball zu tragen.