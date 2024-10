NFL-Spiel in Spanien: Chicago Bears melden Interesse an

Die NFL trägt 2025 erstmals ein Spiel in Madrid aus. Der Präsident der Chicago Bears hätte große Lust auf eine Reise nach Spanien.

Aus London berichtet Kevin Obermaier

Die Chicago Bears sind in England gelandet.

Am Sonntag treten Caleb Williams und Co. im zweiten NFL London Game der Saison gegen die Jacksonville Jaguars an (um 15:30 Uhr im ran-Liveticker).

Bears-Präsident Kevin Warren freut sich auf den Auftritt vor den europäischen Anhängern: "Es ist fantastisch, das schiere Ausmaß an Fans hier zu sehen, Leute mit einem Trikot von Mike Ditka oder 'Refrigerator Perry' (William Perry, Defensive Tackle der Bears zwischen 1985 und 1993, Anm. d. Red.) - das ist großartig."

Doch der 60-Jährige blickt bereits weiter nach vorn. In der kommenden Saison trägt die NFL erstmals eine Partie in Madrid, im Estadio Santiago Bernabeu, aus.

Ein Spiel, an dem Warren mit seinen Bears gern teilnehmen würde: "Jedes Mal, wenn die Chance besteht, eines der International Games zu bestreiten, werde ich mich dafür ins Zeug legen." Der CEO wolle die "Welt schrumpfen", Bears-Fans auf dem gesamten Globus, vor allem auch jüngere, "zusammenwachsen lassen".