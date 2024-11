NFL-Hammer: Daniel Jones geht zu den Minnesota Vikings - pikante Vertragsklausel durchgesickert

Jones hatte am vergangenen Freitag um seine Entlassung bei den New York Giants gebeten, nachdem er dort seinen Posten als Starting-Quarterback verloren hatte.

Bei den Vikings könnte Jones dem bisherigen Starter Sam Darnold Konkurrenz machen. Der von den Vikings im Draft verpflichtete Youngster J.J. McCarthy zog sich in der Preseason eine Verletzung zu und fällt für die komplette Saison aus.

Laut Adam Schefter von "ESPN" unterschreibt Jones einen Einjahresvertrag für den Rest der Saison über 375.000 Dollar. Pikant: Jones könnte immer noch bei einem anderen Team unterschreiben, wenn dort in den kommenden drei Wochen ein Starting-Quarterback ausfallen sollte.

Nach seinem Abschied von den New York Giants hat Quarterback Daniel Jones ein neues Team gefunden. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat er sich mit den Minnesota Vikings geeinigt.

Zweite Chance nach mauem Saisonstart bei den Giants

Der 27-Jährige wurde im NFL Draft 2019 an sechster Stelle von den Giants ausgewählt und avancierte in New York zum Starter, blieb dabei allerdings trotz einer lukrativen Vertragsverlängerung nie unumstritten.

Mit acht Touchdowns und sieben Interceptions spielte er bislang eine dürftige Saison.

Auch interessant: Giants-Katastrophe: Nächster Quarterback raus? Und: Daniel Jones bei den Minnesota Vikings: Mini-Gehalt - und eine große Hintertür?