NFL: Spieler der New York Jets wohl Opfer eines Raubüberfalls

Ein Spieler der New York Jets soll am vergangenen Wochenende Opfer eines Raubüberfalls geworden sein.

Unschöne Meldung aus den USA. Laut "NBC 4 New York" wurden ein Spieler der New York Jets und eine weitere Person am vergangenen Wochenende in Morris County, New Jersey, mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt.

Demnach sind die Behörden aktuell auf der Suche nach drei Männern, von denen sie glauben, dass sie die Opfer knapp 50 Kilometer von Manhattan bis zu ihrem Haus in Morristown verfolgt haben.