Der frühere Profi der Carolina Panthers , Tampa Bay Buccaneers und Cleveland Browns wurde am Wochenende in Florida von der Polizei festgenommen

Ex- NFL -Linebacker Adarius Taylor wurde verhaftet!

Taylor auf Kaution freigelassen

Für eine Kaution in Höhe von 6.000 US-Dollar wurde Taylor am Sonntag zunächst wieder freigelassen.

Taylor, der in der NFL zu Beginn noch unter seinem Geburtsnamen Adarius Glanton auflief, war von 2014 bis 2020 in der NFL aktiv. 2023 spielte er für ein Jahr in der kanadischen CFL.