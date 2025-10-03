DeShon Elliott attackiert die NFL, nachdem die Liga den Steelers-Safety wegen eines Verstoßes gegen die Trikot- und Ausrüstungssvorschriften zur Kasse gebeten hat.

Von Daniel Kugler

Steelers-Safety DeShon Elliott schießt gegen die NFL.

Der 28-Jährige ist außer sich über eine Geldstrafe, die ihm die Liga für ein Fehlverhalten im Spiel gegen die Minnesota Vikings in Dublin auferlegt hat, das sein Team mit 24:21 für sich entscheiden konnte.

"Zählt eure verdammten Tage. Ihr macht euch um die falschen Dinge Sorgen. Lasst uns Dinge in Ordnung bringen, die tatsächlich etwas bedeuten", postete Elliott in seiner Instagram Story mit einem Bild vom entsprechenden Schreiben der Liga, unter dem er auch die NFL und die NFL Players' Association - die Spielergewerkschaft - verlinkt hat.

Der Defense-Star hatte beim ersten in Irland ausgetragenen Regular Season-Spiel der NFL-Historie vor wenigen Tagen ein "nicht genehmigtes schwarzes Handtuch" getragen, wie dem Schreiben zu entnehmen ist.