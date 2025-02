Was für eine beeindruckende Leistung der 24-Jährige vollbrachte, beweist ein Bericht von NFL -Insider Ian Rapoport: Smith riss sich während des Super Bowls den Trizepsmuskel - spielte dennoch die zweite Halbzeit gegen die Chiefs durch.

Über das gesamte Spiel hinweg terrorisierte die Defense der Philadelphia Eagles im Super Bowl LIX Patrick Mahomes und die Chiefs-Offense. Ein wichtiger Bestandteil dieser Defensive war Outside Linebacker Nolan Smith Jr .

Was für ein Kampfgeist: Nolan Smith Jr. spielte trotz einer schweren Muskelverletzung den Super Bowl zu Ende.

Das Wichtigste in Kürze

Der Erstrundenpick von 2023 habe sich mittlerweile erfolgreich einer Operation unterzogen und soll rechtzeitig zum Start der neuen Saison wieder fit sein.

In der Regular Season hatte Smith in 16 Spielen 6,5 Sacks, acht Tackles for Loss und ein Forced Fumble verbucht.