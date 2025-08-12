Dieser Dienstag ist ein Feiertag für alle Fans von Taylor Swift: Sie bringt ein neues Album heraus. Und am Mittwoch ist sie zu Gast im Podcast der Kelce-Brüder.

Diese Nachricht schlug ein und verfehlte ihre Wirkung nicht: Taylor Swift bringt ein neues Album heraus.

Das gab der US-Megastar in der Nacht zu Dienstag bekannt. Es ist ihr zwölftes Studioalbum, weshalb sie den Clip passend dazu um 12.12 Uhr (kurz nach Mitternacht New Yorker Zeit) veröffentlichte. Und natürlich durfte NFL-Superstar Travis Kelce in dem Zusammenhang nicht fehlen.

Denn Swift verkündete die News zum neuen Album "The Life of a Showgirl" in einem Promo-Clip für den Podcast "New Heights" der Kelce-Brüder. Sie wird am Mittwoch erstmals in dem beliebten Podcast zu Gast sein. Veröffentlicht wird er um 1 Uhr nachts MESZ.