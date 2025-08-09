Spieltag eins der NFL Preseason 2025 ist in den Büchern. ran gibt einen Überblick über die Ergebnisse. Der erste Spieltag der Preseason 2025 ist absolviert. Während die New England Patriots einen deutlichen Sieg einfahren, müssen die Kansas City Chiefs eine knappe Niederlage einstecken.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

NFL Preseason, Week 1: Alle Ergebnisse im Überblick

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

2017 Playoffs 2017 Preseason 2017/2018 2018 Playoffs 2018 Preseason 2018/2019 2019 Playoffs 2019 Preseason 2019/2020 2020 Playoffs 2020/2021 2021 Playoffs 2021 Preseason 2021/2022 2022 Playoffs 2022 Preseason 2022/2023 2023 Playoffs 2023 Preseason 2023/2024 2024 Playoffs 2024 Preseason 2024/2025 2025 Playoffs 2025 Preseason 2025/2026 Spielwoche 1 Spielwoche 2 Spielwoche 3 NFL Preseason 02:00 Detroit Lions Lions 34:7 Beendet Los Angeles Chargers Chargers 01:00 Baltimore Ravens Ravens 16:24 Beendet Indianapolis Colts Colts 01:30 Philadelphia Eagles Eagles 27:34 Beendet Cincinnati Bengals Bengals 04:00 Seattle Seahawks Seahawks 23:23 Beendet Las Vegas Raiders Raiders 01:00 Atlanta Falcons Falcons 17:10 Beendet Detroit Lions Lions 01:00 Carolina Panthers Panthers 30:10 Beendet Cleveland Browns Browns 01:30 New England Patriots Patriots 18:48 Beendet Washington Commanders Commanders 19:00 Buffalo Bills Bills 34:25 Beendet New York Giants Giants 22:00 Minnesota Vikings Vikings 10:20 Beendet Houston Texans Texans 01:00 Los Angeles Rams Rams 21:31 Beendet Dallas Cowboys Cowboys 01:00 Jacksonville Jaguars Jaguars 31:25 Beendet Pittsburgh Steelers Steelers 01:30 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 7:29 Beendet Tennessee Titans Titans 02:00 Green Bay Packers Packers 30:10 Beendet New York Jets Jets 02:00 Arizona Cardinals Cardinals 17:20 Beendet Kansas City Chiefs Chiefs 02:30 San Francisco 49ers 49ers 30:9 Beendet Denver Broncos Broncos 19:00 Chicago Bears Bears 24:24 Beendet Miami Dolphins Dolphins 22:05 Los Angeles Chargers Chargers 13:27 Beendet New Orleans Saints Saints

New Orleans Saints @ Los Angeles Chargers 13:27 Für die Los Angeles Chargers läuft es in der Preseason weiterhin, nach dem Auftakt-Erfolg über die Detroit Lions gewannen die Kalifornier auch das zweite Spiel der Saisonvorbereitung gegen die New Orleans Saints mit 27:13. "Sie haben einfach mit viel Elan gespielt, und das begeistert mich", zeigte sich Chargers-Headcoach Jim Harbaugh anschließend zufrieden. Harbaugh begann mit Taylor Heinicke startete als Quarterback für die Chargers. Er schaffte einen von fünf Pässen für acht Yards. Später wurde Heinicke von DJ Uiagalelei abgelöst, der gegen Ende des Partie mit einem 49-Yard-Pass für Jubel sorgte. Auf der Gegenseite durfte sich Spencer Rattler im Vierkampf um die Quarterback-Position beweisen und hatten einen harten Arbeitstag. Er wurde von Caleb Murphy gleich zwei Mal gesackt. "Das ist es, was wir im Training üben", sagte Murphy anschließend. Später wurde Rattler durch Tyler Shough ersetzt, der einen 54-Yard-Touchdown-Pass warf und so einen guten Eindruck bei den Saints-Verantwortlichen hinterließ. "Ich fand, Spence hat einige gute Sachen gemacht", sagte New-Orleans-Head-Coach Kellen Moore. NFL-Highlights: Chargers-Rookie stürmt zum Pick Six

Anzeige

Miami Dolphins @ Chicago Bears 24:24 Mit einem Unentschieden trennten sich die Miami Dolphins und die Chicago Bears. Auf Seiten von Chicago fehlten eine Reihe an Startern, so auch Quarterback Caleb Williams. Stattdessen standen Case Keenum(8/10 für 80 Yards und zwei Touchdowns), Tyson Bagent (13/19 für 103 Yards, einen Touchdowns und eine Interception) und Austin Reed (5/10 für 41 Yards) auf dem Feld. Pass Rusher Austin Booker gelangen drei Sacks. Bei den Dolphins durfte die erste Garde etwas Preseason-Luft schnuppern. Quarterback Tua Tagvailoa brachte fünf von sechs Pässen für 27 Yards an. Außerdem bekamen Zach Wilson (5/9 für 96 Yards) und Quinn Ewers (5/18 für 91 Yards) Einsatzzeit.

Anzeige

NFL-Highlights: Wildes Ende! Kein Sieger bei Bears vs. Dolphins

Anzeige

New York Giants @ Buffalo Bills 34:25 Bei beiden Teams fehlte ein Teil der etatmäßigen Starter. Rookie-Quarterback Jaxson Dart konnte in seinem Giants-Debüt überzeugen. Der Erstrunden-Pick stellte sein Können schnell unter Beweis und sorgte für mehrere Highlights. Er brachte zwölf seiner 19 Pässe für 154 Yards und einen Touchdown an. Auch Russell Wilson kam zum Einsatz. Er fand mit sechs seiner sieben Pässe einen Abnehmer und warf für 28 Yards. Auf Seiten der Bills kam Josh Allen nicht zum Einsatz. Mitchell Trubisky (ein Touchdown), Mike White (zwei Touchdowns) und Shane Buechele teilten sich die Snaps.

Anzeige

NFL Highlights: Jaxson Darts mit stabilem Giants-Debüt

Anzeige

Houston Texans @ Minnesota Vikings 10:20 Bei der Rückkehr von JJ McCarthy siegten die Minnesota Vikings im ersten Preseason-Spiel mit 20:10 gegen die Houston Texans. Der Quarterback, der seine gesamte Rookie-Saison wegen einer Knieverletzung verpasste, warf vier von sieben Pässen für 30 Yards und verhalt den Vikings damit zum Sieg. "Es war großartig, etwas erreicht zu haben. Daran können wir viel anknüpfen", wurde Rückkehrer McCarthy nach dem Spiel zitiert.

NFL-Highlights: McCarthy legt los - Vikings souverän

Anzeige

Allerdings gab es auch einen Wermutstropfen für Minnesota, denn Wide Receiver Rondale Moore musste zu Beginn zweiten Viertels mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung vom Feld gebracht werden. Eine genaue Diagnose steht jedoch noch aus. Laut Headcoach Kevin O'Connell soll eine MRT-Untersuchung am Sonntag Aufschluss über die Verletzung geben. NFL-Highlights: McCarthy legt los - Vikings souverän

Anzeige

Pittsburgh Steelers @ Jacksonville Jaguars 31:25 Bei den Jacksonville Jaguars endete das Debüt von Rookie Travis Hunter mit einer 25:31-Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers, die ohne die großen Superstars Aaron Rodgers und DK Metcalf aufliefen. Der Gewinner der Heisman-Trophy-Gewinner und Erstrunden-Pick im Draft spielte dabei zehn Snaps in der Offensive und auch noch acht in der Defensive, blieb insgesamt aber unauffällig. Sein Mitspieler Cam Little sorgte hingegen für Aufsehen durch sein Fieldgoal über 70 Yards. Hätte es sich um ein reguläres Spiel gehandelt, würde Little damit nun in den NFL-Geschichtsbüchern stehen. "Es ist echt ärgerlich, dass es nicht zählt. Das heißt, wir müssen einfach rausgehen und es noch einmal schaffen", sagte Little hinterher.

NFL-Highlights: 70-Yards-Field Goal! Jaguars-Kicker schreibt NFL-Geschichte

Anzeige

Dallas Cowboys @ Los Angeles Rams 21:31 Für die Dallas Cowboys setzte es im ersten Match der Preseason gegen die Los Angeles Rams eine 21:31-Pleite. Damit missglückte auch das Debüt des neuen Cowboys-Headcoaches Brian Schottenheimer. Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Texaner mit 0:14 in Rückstand und konnten diese bis zum Ende nicht mehr entscheidend aufholen. Aufseiten der Rams sorgte Quarterback Stetson Bennett mit Pässen für 188 Yards und zwei Touchdowns letztlich für das erste Erfolgserlebnis in der Preseason. Für ihn soll die NFL-Saison 2025 ein Neustart seiner bislang turbulenten Karriere werden.

Anzeige

NFL-Highlights: Starke Interception! Rams fertigen Cowboys ab

Apropos turbulent: Dallas-Star erhielt während der Partie den wohl härtesten Hit zu einem Zeitpunkt, als er mit Sicherheit nicht damit rechnete. An der Seitenlinie stehend, krachte ein Offizieller in den 26 Jahre alten Wide Receiver der Cowboys und rammte ihn so unglücklich zu Boden. NFL-Highlights: Starke Interception! Rams fertigen Cowboys ab

Tennessee Titans @ Tampa Bay Buccaneers 7:29 In Abwesenheit von Star-Quarterback Baker Mayfield führte dessen Backup Kyle Trask die Tampa Bay Buccaneers zu einem deutlichen 29:7-Erfolg gegen die Tennessee Titans. Er brachte 12 von 16 Pässen über 129 Yards ohne Interception an. Bei den Titans gab hingegen Cam Ward sein Profidebüt. Der Erstrunden-Pick des NFL-Drafts 2025 brachte fünf von acht Pässen über 67 Yards zu seinem Mitspielern. "Ich fand, Cam hat gut gespielt, die beiden Serien, die er gemacht hat", lobte Titans-Coach Brian Callahan.

NFL-Highlights: Number-One-Pick chancenlos - Buccs zu stark für Ward

Auch Cam selbst zeigte sich mit seinem Einstand für Tennessee trotz der deutlichen Niederlage durchaus zufrieden: "Für viele Jungs war es das erste Mal, dass sie zusammen spielten, aber es fühlte sich gut an, Punkte zu machen." NFL-Highlights: Number-One-Pick chancenlos - Bucs zu stark für Ward

Kansas City Chiefs @ Arizona Cardinals 17:20 Trotz des (Kurz-)Einsatzes von Patrick Mahomes musste der letztjährige Super-Bowl-Verlierer Kansas City Chiefs auch im ersten Match der Preseason eine Pleite hinnehmen. Die Chiefs verloren mit 17:20 gegen die Arizona Cardinals. Allerdings stand der Star-Quarterback Mahomes dabei auch nur für insgesamt 48 Sekunden auf dem Feld, sorgte dabei jedoch immerhin für einen Touchdown.

NFL-Highlights: What a Catch! Chiefs schon wieder in Super-Bowl-Form?

Neben dem Spiel verlor Kansas auch noch Safety Deon Bush. Er hat sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers einen Riss der linken Achillessehne zugezogen und fällt damit für die gesamte NFL-Saison 2025 aus. NFL-Highlights: What a Catch! Chiefs schon wieder in Super-Bowl-Form?

New York Jets @ Green Bay Packers 30:10 Der neue Headcoach Aaron Glenn feierte mit den New York Jets einen gelungenen Einstand beim 30:10-Erfolg über die Green Bay Packers. Den Grundstein für den Sieg legten die Jets schon in der ersten Halbzeit, als sie angeführt vom starken Justin Fields einen 17:3-Vorsprung herausarbeiten konnten. "Wir wollten einfach zeigen, wer wir als Team sind, unsere Identität und Körperlichkeit mit diesem Laufspiel zeigen", sagte Fields nach dem Sieg.

NFL-Highlights: Big-Man-Touchdown! Packers straucheln

Bei den Packers gibt es hingegen noch einiges zu tun, wie auch Headcoach Matt LaFleur feststellte: "Das war eine ernüchternde Erfahrung", sagte er und warf seinem Team "schlampigen Football vor". Auch Quarterback Jordan Love hatte einen schwachen Tag, nur einer seiner fünf Pässe kam an. NFL-Highlights: Big-Man-Touchdown! Packers straucheln

Denver Broncos @ San Francisco 49ers 30:9 Die Denver Broncos feierten zum Start der Preseason einen deutlichen 30:9-Sieg gegen die San Francisco 49ers. Nachdem die 49ers nach dem ersten Viertel mit 9:0 führten, drehten die Broncos die Partie und ließen in weiterer Folge keinen einzigen Punktgewinn des Gegners mehr zu. Quarterback Jarrett Stidham stellte dabei den schwachen Bo Nix in den Schatten und sorgte mit zwei Touchdown-Pässen für die Wende zugunsten der Broncos.

NFL-Highlights: Perfekt serviert! Broncos mit spektakulären Touchdowns

Bei San Francisco herrschte nach dem letztlich enttäuschenden Verlauf der Partie Frust. "Mir gefiel unser Start, aber danach gab es nicht mehr viel, worüber man sich freuen konnte. Wir hatten nicht viele First Downs, vier Ballverluste, die drei Ballannahmen, den Fumble. Wir haben zu viele Fehler gemacht", analysierte Headcoach Kyle Shanahan kritisch. NFL-Highlights: Perfekt serviert! Broncos mit spektakulären Touchdowns

Washington Commanders @ New England Patriots 18:48 Ein durchaus deutliches Ergebnis gab es derweil im Spiel zwischen den New England Patriots und den Washington Commanders. Die Patriots siegten zuhause mit 48:18. Gleich im ersten Spielzug der Partie gelang TreVeyon Henderson ein 100-Yards-Kickoff-Return-Touchdown. Wenig später lief Starting Quarterback Drake Maye, der ebenfalls zum Einsatz kam, selbst in die Endzone.

Joshua Dobbs, Terrell Jennings und Lan Larison sorgten für weitere Rushing Touchdowns, zudem fing Efton Chism III einen Pass von Backup-Quarterback Ben Woolridge.

NFL-Highlights: 100-Yards-Touchdown! Patriots-Rookie mit perfekten Saisonstart

Bei den Commanders lief es derweil deutlich weniger erfreulich. Mit Josh Johnson und Sam Hartman warfen beide in der Partie eingesetzten Spielmacher Interceptions. NFL-Highlights: 100-Yards-Touchdown! Patriots-Rookie mit perfekten Saisonstart

Cleveland Browns @ Carolina Panthers 30:10 Weniger furchterregend verlief derweil das Preseason-Spiel zwischen den Carolina Panthers und den Cleveland Browns. Die Browns siegte auswärts mit 30:10, vor allem Quarterback-Rookie Shedeur Sanders konnte glänzen. Sanders brachte 14 von 23 Pässen für 138 Yards an den Mann, dabei gelangen ihm auch zwei Touchdown-Pässe auf Kaden Davis.

NFL-Highlights: Sanders serviert zum One-Handed-Catch! Browns zaubern

Ein Debüt, welches auch NBA-Superstar LeBron James nicht verborgen blieb. "Der junge Mann da draußen sieht gut aus", lobte er bei "X". Und weiter: "Und ich will nichts von diesem 'Es ist nur die Preseason'-Quatsch hören. Denn wenn er da draußen wäre und nichts zustande bringen würde, würdet ihr ihn dafür fertigmachen! Also gebt ihm Anerkennung und Gnade, ihr Loser." Den Rest des Spiels stand bei den Browns, die eine Vielzahl an Quarterbacks im Kader haben, übrigens Tyler Huntley als Spielmacher auf dem Feld. NFL-Highlights: Sanders serviert zum One-Handed-Catch! Browns zaubern

Detroit Lions @ Atlanta Falcons Abbruch bei 17:10 Bange Momente in der NFL: Nach einer furchterregenden Verletzung von Safety Morice Norris ist das Testspiel der Detroit Lions bei den Atlanta Falcons abgebrochen worden. Der Teamkollege des deutschen Star-Receivers Amon-Ra St. Brown, der wie der Großteil der Lions-Bestbesetzung nicht zum Einsatz kam, wurde in "stabilem Zustand" ins Krankenhaus gebracht. Norris war in der Anfangsphase des Schlussviertels beim Versuch eines Tackles unglücklich mit dem Kopf gegen seinen Gegenspieler Nathan Carter geprallt, sein Hals wurde dabei ruckartig stark nach hinten gedehnt. Norris wurde 20 Minuten lang auf dem Spielfeld behandelt und schließlich in einem Rettungswagen aus der Arena gebracht. "Er hat Gefühl in allen Extremitäten und kann sie bewegen", teilten die Lions mit.

NFL-Highlights: Spielabbruch! Heftige Kopfverletzung bei Lions vs. Falcons

Der Safety selbst meldete sich jetzt in den sozialen Medien zu Wort. Auf "Instagram" schrieb er: "Mir geht es soweit gut, macht euch keine Sorgen. Vielen Dank an alle Menschen, die an mich gedacht und mir liebevolle Nachrichten geschickt haben." NFL-Highlights: Spielabbruch! Heftige Kopfverletzung bei Lions vs. Falcons

Las Vegas Raiders @ Seattle Seahawks 23:23 Die Las Vegas Raiders kamen derweil zu einem 23:23 gegen die Seattle Seahawks. Dabei lagen die die Seahawks zur Pause bereits mit 16:3 in Führung. Bei nur noch fünf Sekunden auf der Uhr verpassten die Raiders am Ende aber sogar den möglichen Sieg durch einen missglückten Field-Goal-Versuch von Carlson aus 55 Yards. NFL-Highlights: Geblocktes Field Goal! Carroll verpasst Sieg gegen Seahawks

Indianapolis Colts @ Baltimore Ravens 16:24 Bei der 16:24-Niederlage gegen die Baltimore Ravens mussten die Indianapolis Colts zudem gleich in der ersten Begegnung der Preseason noch eine Verletzung von Quarterback Anthony Richardson hinnehmen. Richardson renkte sich bereits im ersten Viertel bei einem Sack von David Ojabo den kleinen Finger an der Wurfhand aus. "Mein Finger war in eine andere Richtung gerichtet", sagte Richardson anschließend über seine Verletzung, die für ihn letztlich auch das vorzeitige Ende der Partie bedeutete. Besonders ärgerlich für Richardson ist das frühe Aus, da er sich immer noch im teaminternen Zweikampf mit Veteran Daniel Jones um den Platz als Starting Quarterback der Colts befindet. NFL-Highlights: Rookie Wester mit Geniestreich zum 87-Yard-Return-TD