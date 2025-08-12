Jon Gruden verklagt die NFL und Commissioner Roger Goodell. Der einstige Head Coach feiert jetzt einen juristischen Erfolg.

von Mike Stiefelhagen

Vor rund vier Jahren verlor Jon Gruden seinen Job als Head Coach bei den Las Vegas Raiders. In diesem Prozess wurden auch vertrauliche E-Mails geleakt, die sein Fehlverhalten bewiesen haben.

Im Zuge dessen verklagte Gruden die NFL und auch Commissioner Roger Goodell. Der Oberste Gerichtshof in Nevada schlug sich nun auf Grudens Seite. Fünf von sieben Stimmen gingen an den Ex-Coach. Der Fall darf nicht in ein Schiedsverfahren verwiesen werden.

Dabei bezieht sich das Gericht auf die Satzung und Verfassung der NFL. Die dortige "Schiedsklausel" sei nicht tragbar und verfassungsgemäß. So kann der Fall öffentlich verhandelt werden. Die NFL kann noch Einspruch einlegen.

Der konkrete Gruden-Vorwurf im November 2021 an die NFL und ihren Commissioner: Sie hätten vertrauliche E-Mails "gezielt und böswillig in einer Schmutzkampagne gegen seine Karriere" veröffentlicht und damit "seiner Reputation massiv geschadet".