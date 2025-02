Cam Newton wurde 2015 zum MVP der NFL gewählt, verlor aber den Super Bowl mit den Carolina Panthers gegen die Denver Broncos. Ändern würde er daran nichts, sagt der Quarterback.

In Mannschaftssportarten gibt es ein ungeschriebenes Gesetz: Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Auch wenn insgeheim wohl nicht alle Sportler so denken, würde es kaum jemand öffentlich aussprechen.

Cam Newton jedoch war schon immer ein wenig anders und hat dies nun einmal mehr unter Beweis gestellt. Auf die Frage, ob er seine persönliche Auszeichnung als MVP der NFL gegen einen Super-Bowl-Triumph eintauschen würde, antwortete der exzentrische Ex-Quarterback etwas überraschend mit "Nein".

Als das Journalisten-Trio um Stephen A. Smith in der ESPN-Show "First Take" ungläubig reagierte, begann der 35-Jährige sich zu rechtfertigen. "Einen Impact gehabt zu haben, ist wichtiger als eine Meisterschaft", sagte Newton.

Nicht jeder könne den Luxus genießen, wie Michael Jordan oder Patrick Mahomes zahlreiche Titel zu gewinnen und ein Ausnahmespieler zu sein, so Newton weiter.