Der Super Bowl 2025 zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs hat neue Maßstäbe gesetzt - zumindest bei den Zuschauern. Nie zuvor schalteten so viele Fans am TV oder über Streaming ein.

Super Bowl 2025 in New Orleans war ein Spektakel, schlussendlich sicherten sich die Philadelphia Eagles durch einen 40:22-Sieg gegen die Kansas City Chiefs den Gewinn der Vince Lombardi Trophy.

Das Gesamtpaket aus möglichem "Three-peat" der Chiefs, den über die gesamte Saison so starken Eagles und der Halbzeitshow um Kendrick Lamar zog dabei in den USA so viele Zuschauer vor die Empfangsgeräte wie noch kein Super Bowl zuvor.

Laut dem offiziellen Einschaltquoten-Dienstleister Nielsen verfolgten über TV und Streaming insgesamt 182,8 Millionen Zuschauer den Super Bowl - Rekord. Damit übertraf das Endspiel die Vorjahresauflage um gut 600.000 Fans.

Dabei bezog Nielsen alle verfügbaren Plattformen in die Betrachtung mit ein. Dazu gehörten die englischsprachige Übertragung von "Fox", die spanischsprachigen Ausgaben von "Fox Deportes" und "Telemundo", der Streamingdienstleister "Tubi" und die Übertragungen über die NFL-Kanäle.

Auch die ausschließliche TV-Zuschauerzahl stellte einen Bestwert in der Super-Bowl-Geschichte dar. Durchschnittlich 127,7 Millionen Menschen verfolgten das Spiel auf "Fox", was auch einen Rekord für die Einzelübertragung eines Events überhaupt in einem linearen TV-Network in den USA bedeutete.