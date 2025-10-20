Der frühere NFL-Star Doug Martin ist tot. Der langjährige Running Back der Tampa Bay Buccaneers starb im Alter von nur 36 Jahren.

Die Tampa Bay Buccaneers trauern um einen ihrer prägendsten Spieler der 2010er-Jahre. Der frühere All-Pro-Running-Back Doug Martin ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Das teilte seine Familie mit.

Demnach starb Martin bereits am Samstagmorgen, die Todesumstände seien aktuell noch unklar. Zudem bat die Familie darum, ihre Privatsphäre zu berücksichtigen.

Die Buccaneers würdigten Martin in einem Post auf "X" als "Fan-Liebling", der einen "dauerhaften Einfluss" auf die Franchise gehabt habe. Zudem wurde er bereits als einer der 50 besten Spieler der Franchise-Geschichte geehrt.