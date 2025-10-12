NFL Saison 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Die NFL-Saison 2025/26 hat mit dem Season Opener zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys begonnen und endet mit dem Super Bowl 2026 am 8. Februar im Levi’s Stadium.

Die NFL-Saison 2025 hat begonnen. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan, wo ihr die NFL-Spiele live sehen könnt und wo ihr Highlights und Liveticker findet.

Hier findet ihr alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams und Liveticker für die NFL Preseason , Regular Season, Playoffs und das Deutschland-Spiel in Berlin . Verfolgt Stars wie Patrick Mahomes , Amon-Ra St. Brown und Rookies wie Cam Ward oder Jaxson Dart live!

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur NFL-Übertragung 2025/26

Die besten Plattformen für NFL-Fans 2025/26

NFL 2025/26: Die Live-Übertragungen von Week 7

Regular Season 2025/26: Heute live bei RTL, DAZN und ran.de

Wo läuft die NFL 2025/26 heute? Free-TV und Livestream im Überblick

Zudem gibt es auf ran.de Liveticker zu allen Spielen und einen Konferenz-Liveticker

ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Networks - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr immer Highlights zu allen Preseason und Regular-Season-Spielen, sowie zu allen Playoff-Partien.

DAZN: Alle Nachtspiele (1:00 Uhr, 4:25 Uhr), "RedZone"-Konferenz, zwei exklusive Sonntagsspiele (kostenpflichtiges Abo notwendig)

RTL+: Exklusive Livestreams, z. B. ein Spiel pro Woche um 19 Uhr (kostenpflichtiges Abo notwendig).

NFL Game Pass: Alle Spiele live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig).

Die NFL begeistert Fans in Deutschland mit zahlreichen Übertragungsoptionen. Im Free-TV zeigen RTL und NITRO bis zu drei Spiele pro Woche, inklusive Kickoff Game, Deutschland-Spiel, Playoffs und Super Bowl LX.

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die Regular Season hat am 4. September 2025 mit dem Kickoff Game zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys begonnen.

RTL/NITRO zeigen bis zu drei Spiele pro Woche

DAZN überträgt Nachtspiele und die "RedZone"-Konferenz, der NFL Game Pass alle Spiele live.

Auf ran.de gibt’s Liveticker, Highlight-Videos (ebenfalls auf Joyn) und Statistiken.

Den NFL-Spielplan 2025/26 auf ran.de entdecken