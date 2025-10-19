Anzeige
American Football

NFL: New York Jets benchen Justin Fields für Tyrod Taylor - Aaron Glenn vermeidet Bekenntnis

  • Aktualisiert: 20.10.2025
  • 07:06 Uhr
  • Oliver Jensen

Jets-Quarterback Justin Fields wurde im Spiel gegen die Carolina Panthers auf die Bank gesetzt. Sein Ersatzmann Tyrod Taylor spielte allerdings nicht viel besser. Aaron Glenn will sich noch nicht auf einen Starter festlegen.

Von Oliver Jensen

Die New York Jets zogen bei der 6:13-Niederlage gegen die Carolina Panthers ihre Konsequenz aus der schwachen Leistung von Quarterback Justin Fields und setzten ihn auf die Bank.

Der 26-Jährige brachte nur sechs seiner zwölf Passversuche für mickrige 46 Yards an den Mann, ehe er nach der Hälfte des Spiels für Backup Tyrod Taylor aus dem Spiel genommen wurde. Der Routinier sorgte mit 126 Passing Yards zwar für deutlich mehr Raumgewinn, warf allerdings auch zwei Interceptions.

"Ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt dafür war", erklärte Head Coach Aaron Glenn den Wechsel von Fields zu Taylor: "Es ist eine schwierige Situation für beide, aber es war meine Entscheidung. Es war meine Entscheidung, und ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt dafür war."

Vor wenigen Tagen hatte sich Glenn noch öffentlich hinter Fields gestellt. Als er gefragt wurde, ob Fields vielleicht gebenched werden konnte, antwortete er: "Was ist das für eine Frage? Es gibt Jungs, die schlechte Spiele haben. Das bedeutet nicht, dass du sie auf die Bank setzt."

Umso überraschender, wie schnell er seine Meinung geändert hat.

Die Jets sind mit einer Bilanz von 0-7 das einzige sieglose Team der NFL. Dadurch sind sie immerhin der "Top-Favorit" auf den Nummer-1-Pick für den NFL Draft 2026. Dort werden wohl Top-Quarterbacks wie Fernando Mendoza (Indiana) oder Dante Moore (Oregon) zur Auswahl stehen.

Fields oder Taylor: Wer spielt gegen die Bengals?

Fraglich allerdings ist, wer kommende Woche beim Spiel gegen die Cincinnati Bengals als Starting Quarterback agieren wird. Glenn betonte, diesbezüglich noch abwarten zu wollen. Er müsse sich noch "selbst viele Gedanken machen".

Fields steht schon länger in der Kritik, weil er zu lange den Ball in der Hand hält und daher anfällig für Sacks ist. Allerdings ist er noch ohne Interception, während Taylor bei seinem Kurzeinsatz gleich zwei davon warf.

Fields wurde 2021 in der ersten Runde an Position 11 von den Chicago Bears gedraftet und spielte dort bis 2023. 2024 wechselte er zu den Pittsburgh Steelers. Seit dieser Saison ist er bei den Jets aktiv.

