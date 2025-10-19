Jets-Quarterback Justin Fields wurde im Spiel gegen die Carolina Panthers auf die Bank gesetzt. Sein Ersatzmann Tyrod Taylor spielte allerdings nicht viel besser. Aaron Glenn will sich noch nicht auf einen Starter festlegen.

Von Oliver Jensen

Die New York Jets zogen bei der 6:13-Niederlage gegen die Carolina Panthers ihre Konsequenz aus der schwachen Leistung von Quarterback Justin Fields und setzten ihn auf die Bank.

Der 26-Jährige brachte nur sechs seiner zwölf Passversuche für mickrige 46 Yards an den Mann, ehe er nach der Hälfte des Spiels für Backup Tyrod Taylor aus dem Spiel genommen wurde. Der Routinier sorgte mit 126 Passing Yards zwar für deutlich mehr Raumgewinn, warf allerdings auch zwei Interceptions.

"Ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt dafür war", erklärte Head Coach Aaron Glenn den Wechsel von Fields zu Taylor: "Es ist eine schwierige Situation für beide, aber es war meine Entscheidung. Es war meine Entscheidung, und ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt dafür war."

Vor wenigen Tagen hatte sich Glenn noch öffentlich hinter Fields gestellt. Als er gefragt wurde, ob Fields vielleicht gebenched werden konnte, antwortete er: "Was ist das für eine Frage? Es gibt Jungs, die schlechte Spiele haben. Das bedeutet nicht, dass du sie auf die Bank setzt."

Umso überraschender, wie schnell er seine Meinung geändert hat.

Die Jets sind mit einer Bilanz von 0-7 das einzige sieglose Team der NFL. Dadurch sind sie immerhin der "Top-Favorit" auf den Nummer-1-Pick für den NFL Draft 2026. Dort werden wohl Top-Quarterbacks wie Fernando Mendoza (Indiana) oder Dante Moore (Oregon) zur Auswahl stehen.