Laut "The Athletic" war Brady auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass Telesco gehen musste. Was aber weniger mit dessen Qualitäten als GM zu tun gehabt habe, sondern mit Bradys generellen Vorstellung der Zusammenarbeit zwischen Head Coach und General Manager.

Vor allem der Rauswurf von Pierce war erwartet worden, schließlich beendeten die Raiders die Saison mit einer 4-13-Bilanz. Die Aufbruchstimmung, die er in der Vorsaison in seiner Rolle als Interimstrainer versprühte, konnte er nicht konservieren. Telesco wiederum draftete zwar Rookie-Sensation Brock Bowers, die Quarterback-Frage konnte aber auch er nicht lösen.

Bradys Idee: Head Coach und GM als gutes Tandem

Demnach sei es dem 47-Jährigen sehr wichtig, dass die Personen, die die beiden Rollen bekleiden, sehr gut miteinander auskommen und sich bestenfalls sogar bereits gut kennen. Die Entlassung von Telesco verschafft den Raiders hier größere Freiheiten, ein neues Tandem zu finden. Ziel sei es, die Raiders auf den Schlüsselpositionen langfristig mit Kontinuität auszustatten.

Denn Brady hat aus nächster Nähe bei den New England Patriots erlebt, wie wichtig Stabilität für den Erfolg ist. Das betraf in seiner Zeit nicht nur Bill Belichick, sondern auch andere wichtige Positionen in Foxborough.

Neben Brady ist demnach auch Jed Hughes in die Nachfolgersuche mit eingebunden. Der frühere NFL-Coach arbeitet inzwischen auch als Headhunter und wurde von den Raiders unter Vertrag genommen.