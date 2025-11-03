Anzeige

Datum und Uhrzeit: Wann ist die NFL Trade Deadline 2025 Wer wechselt auf den letzten Drücker? Und kommt es noch zu einem Blockbuster-Deal? Bis Dienstag, 4. November (22 Uhr deutscher Zeit) haben die NFL-Teams noch Zeit, sich mit Spielern anderer Franchises zu verstärken oder selbst auszumisten. ran fasst daher die wichtigsten Gerüchte, News und fixen Wechsel im Ticker zur Trade Deadline zusammen.

+++ Update, 3. November, 08:00 Uhr: Diese Namen tauchen vor der Trade-Deadline in Gerüchten auf +++ Die Trade-Welle rollte langsam auf uns zu. In diesem Artikel haben wir uns mit einigen Gerüchten näher beschäftigt.

+++ Update, 1. November, 06:00 Uhr: Bengals: Auch Jackson will weg +++ Wenige Tage vor der Trade-Deadline in der NFL hat offenbar der nächste Defensivspieler seinen Abschied von den Cincinnati Bengals gefordert. Wie "ESPN" berichtet, will McKinnley Jackson die Franchise verlassen. Der 23 Jahre alte Defensive Tackle ist der dritte Spieler der Defense binnen weniger Tage, der einen Weggang von den Bengals anstrebt bzw. bereits vollzogen hat.