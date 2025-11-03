Anzeige
NFL Trade Deadline 2025: Alle Gerüchte und Entwicklungen im Liveticker

  • Veröffentlicht: 03.11.2025
  • 10:52 Uhr
Wen zieht es noch wo hin? ran fasst die wichtigsten Gerüchte, News und Wechsel zur Trade Deadline der NFL im Ticker zusammen.

In der NFL geht es mal wieder rund, denn die Trade Deadline rückt näher.

Bis Dienstag, 4. November (22 Uhr deutscher Zeit) haben die NFL-Teams noch Zeit, sich mit Spielern anderer Franchises zu verstärken oder selbst auszumisten.

Wer wechselt auf den letzten Drücker? Und kommt es noch zu einem Blockbuster-Deal?

ran fasst daher die wichtigsten Gerüchte, News und fixen Wechsel im Ticker zur Trade Deadline zusammen.

+++ Update, 3. November, 08:00 Uhr: Diese Namen tauchen vor der Trade-Deadline in Gerüchten auf +++

Die Trade-Welle rollte langsam auf uns zu. In diesem Artikel haben wir uns mit einigen Gerüchten näher beschäftigt.

+++ Update, 1. November, 06:00 Uhr:  Bengals: Auch Jackson will weg +++

Wenige Tage vor der Trade-Deadline in der NFL hat offenbar der nächste Defensivspieler seinen Abschied von den Cincinnati Bengals gefordert.

Wie "ESPN" berichtet, will McKinnley Jackson die Franchise verlassen. Der 23 Jahre alte Defensive Tackle ist der dritte Spieler der Defense binnen weniger Tage, der einen Weggang von den Bengals anstrebt bzw. bereits vollzogen hat.

+++ Update, 31. Oktober, 22:00 Uhr: Wilson will die Bengals verlassen +++

Wie "ESPN" berichtet, hat Linebacker Logan Wilson bei den Cincinnati Bengals offiziell um einen Trade gebeten. Demnach soll der Team-Kapitän unzufrieden mit seiner Spielzeit sein.

Zwar startete er in bisher jedem seiner sieben Spiele (gegen die Bears war er inaktiv), die meisten Snaps erhielten jedoch die Rookies Barrett Carter und Demetrius Knight. Damit ist er nach Trey Hendrickson bereits der zweite Spieler der Bengals-Defense, der einen Trade eingefordert hat.

