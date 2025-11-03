NFL Trade Deadline 2025: Alle Gerüchte und Entwicklungen im Liveticker

+++ Update, 31. Oktober, 22:00 Uhr: Wilson will die Bengals verlassen +++

+++ Update, 1. November, 06:00 Uhr: Bengals: Auch Jackson will weg +++

+++ Update, 3. November, 08:00 Uhr: Diese Namen tauchen vor der Trade-Deadline in Gerüchten auf +++

Wen zieht es noch wo hin? ran fasst die wichtigsten Gerüchte, News und Wechsel zur Trade Deadline der NFL im Ticker zusammen.

In der NFL geht es mal wieder rund, denn die Trade Deadline rückt näher.

Bis Dienstag, 4. November (22 Uhr deutscher Zeit) haben die NFL-Teams noch Zeit, sich mit Spielern anderer Franchises zu verstärken oder selbst auszumisten.

Wer wechselt auf den letzten Drücker? Und kommt es noch zu einem Blockbuster-Deal?

ran fasst daher die wichtigsten Gerüchte, News und fixen Wechsel im Ticker zur Trade Deadline zusammen.