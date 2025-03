Also in erster Linie Ja’Marr Chase, Tee Higgins und Trey Hendrickson.

Das Wichtigste in Kürze

Cincinnati Bengals: Defensiv-Star Hendrickson darf gehen

Denn Hendrickson wurde jetzt die Trade-Freigabe erteilt. Einer der besten Pass Rusher der Liga und unumstrittener Fixpunkt der Defense darf sich ein neues Team suchen.

Eine sowieso schon angeschlagene Defense wird so noch weiter geschwächt. Von dem fatalen Zeichen an Burrow und auch an die anderen Topstars ganz zu schweigen.

Es gibt Moves in der NFL, die wenig Sinn ergeben. Die Hendrickson-Entscheidung sorgt in der Hinsicht und in der Gemengelage für ein neues Niveau.

Denn hinzu kommt, dass Higgins erneut mit dem Franchise Tag belegt wurde. Ja, das bindet ihn für eine weitere Saison an die Bengals, beweist aber auch, dass man vom ursprünglichen Ziel, sich mit dem Receiver auf einen langfristigen Vertrag zu einigen, noch entfernt ist.