Derek Carr sorgte für eine große Überraschung, als er vor knapp einem Monat seinen Rücktritt von der NFL erklärte . Der Quarterback der New Orleans Saints verzichtete dadurch auf 30 Millionen Euro. Nun erklärt der 34-Jährige seine Beweggründe.

Das Wichtigste in Gründe

"Ich habe nie nur wegen des Geldes gespielt", sagte Carr, der in seiner Karriere rund 195 Millionen Dollar verdiente.

Platz 1: New England Patriots Cap Space: 67.675.910 US-Dollar

Platz 5: New York Jets Cap Space: 36.970.078 US-Dollar

Platz 17: New Orleans Saints Cap Space: 22.742.020 US-Dollar

Platz 31: New York Giants Cap Space: 4.402.976 US-Dollar

"Ich hatte eine ganze Reihe von Leuten, die mir sagten, wie verrückt ich sei und sagten: 'Mann, das hätte ich nie gemacht.' Das ist alles cool, aber ich habe all diese Dinge gewonnen, die die Welt zu bieten hat, und es tut nicht wirklich etwas für dein Herz. Ich wusste, dass mein Herz in Frieden war, und das war wirklich alles, was zählte."