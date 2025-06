Saquon Barkley befindet sich in der Hochphase seiner NFL-Karriere. Doch nun kündigte der Running Back an, dass sein Karriereende womöglich nicht mehr weit entfernt ist.

Saquon Barkley verkörpert aktuell das, was man im Profisport als "Prime" bezeichnet - also als Blütezeit, als Hochphase der Karriere.

In der NFL-Saison 2024 dominierte der Running Back der Philadelphia Eagles die Liga, wurde zum Offensive Player of the Year gewählt und krönte eine Fabelsaison mit dem Super-Bowl-Sieg.

Von einem Rücktritt scheint der 28-Jährige noch weit entfernt zu sein, wenngleich die Karrieren auf seiner Position eher kürzer sind als bei Spielern, die andere Aufgaben auf einem Footballfeld bekleiden.

Nun aber machte Barkley deutlich, dass ein Karriereende näher sein könnte, als es jeder denkt - und dass die Verkündung durchaus eine Überraschung sein könnte.

"Ich werde wahrscheinlich einer von denen sein, bei denen es aus heiterem Himmel passiert. Wahrscheinlich wache ich eines Tages auf, egal ob es nächstes Jahr oder in zwei oder vier Jahren ist, und denke mir: 'Ja, es ist vorbei'", sagte Barkley im Podcast "The Green Light".