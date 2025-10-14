Zum Abschluss von Woche sechs haben die Chicago Bears einen wahren Krimi gewonnen. Durch ein Field Goal kurz vor Schluss gewannen die Bears mit 25:24 bei den Washington Commanders.

Von Kai Esser

Die Chicago Bears haben im letzten NFL-Spiel von Woche sechs einen dramatischen Sieg eingefahren: Bei den Washington Commanders gewannen die Bears mit 25:24 und revanchierten sich somit für die historische Haily-Mary-Niederlage an selber Stelle 2024.

Caleb Williams spielte bei widerspenstigen Wetterbedingungen ein fehlerfreies Spiel und brachte 17 seiner 29 Zuspiele für 252 Yards und einen Touchdown an, dazu erlief er einen Weiteren.

Besonders auf das Laufspiel konnte sich Head Coach Ben Johnson verlassen: 145 Rushing Yards insgesamt, 108 davon von D'Andre Swift bei nur 14 Läufen. Dazu trug er einen Screen Pass in die Endzone, mit 67 Yards war er auch bester Receiver.