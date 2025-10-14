Kicker Jake Moody wird zum Helden
NFL: Washington Commanders verlieren dramatisch gegen die Chicago Bears - Last Second Field Goal entscheidet
- Veröffentlicht: 14.10.2025
- 05:51 Uhr
- Kai Esser
Zum Abschluss von Woche sechs haben die Chicago Bears einen wahren Krimi gewonnen. Durch ein Field Goal kurz vor Schluss gewannen die Bears mit 25:24 bei den Washington Commanders.
Die Chicago Bears haben im letzten NFL-Spiel von Woche sechs einen dramatischen Sieg eingefahren: Bei den Washington Commanders gewannen die Bears mit 25:24 und revanchierten sich somit für die historische Haily-Mary-Niederlage an selber Stelle 2024.
Caleb Williams spielte bei widerspenstigen Wetterbedingungen ein fehlerfreies Spiel und brachte 17 seiner 29 Zuspiele für 252 Yards und einen Touchdown an, dazu erlief er einen Weiteren.
Besonders auf das Laufspiel konnte sich Head Coach Ben Johnson verlassen: 145 Rushing Yards insgesamt, 108 davon von D'Andre Swift bei nur 14 Läufen. Dazu trug er einen Screen Pass in die Endzone, mit 67 Yards war er auch bester Receiver.
Washington Commanders: Kostspieliger Fumble von Jayden Daniels
Dass die Bears überhaupt in die Position kamen, noch gewinnen zu können, lag an einem fatalen Fehler con Commanders Quarterback Jayden Daniels: Bei einem Handoff-Versuch flutschte ihm der nasse Ball durch die Hände, die Bears nahmen den Ball in der eigenen Hälfte auf, als Washington noch mit 24:22 führte.
Daniels kommt insgesamt auf 263 Scrimmage Yards, drei Touchdowns und eine Interception. Bester Läufer des Spiels war Rookie Jacory Crosky-Merritt mit 61 Yards, allerdings verlor auch er einen Fumble.
Luke McCaffrey, Zach Ertz und Chris Moore fingen alle einen Touchdown, Letzterer sammelte dabei auch die meisten Yards (46). Damit überholen die Bears (3-2) die Commanders in der NFC, die nun bei 3-3 stehen.
In Woche sieben empfangen die Bears die New Orleans Saints, die Commanders reisen zu den Dallas Cowboys.