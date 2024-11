Er kündigte an, das Vorhaben so lange zu blockieren, bis die NFL und die Commanders garantieren, dem 2020 ausrangierten Redskins-Logo einen Platz im Team-Merchandise, auf Throwback-Jerseys und im neuen Stadion zu geben.

Schon lange will die Franchise auf dem Gelände des einstigen Heimstadions einen Neubau verwirklichen. Doch bislang scheiterte dies an der dafür nötigen Zustimmung des US-Senats.

Senator und Enkel des Logo-Erfinders deuten Durchbruch an

In den vergangenen Tagen soll es in den Gesprächen zwischen Daines, Klubverantwortlichen und der NFL nun zu Fortschritten gekommen sein – das zumindest behauptet Daines: Es habe "Verhandlungen in guter Absicht" gegeben. Und tatsächlich stimmte Daines in der jüngsten Abstimmung erstmals für die Stadionpläne und gab seine Blockade auf.

Auch Ryan Wetzel, Enkel des damaligen Erfinders des Redskins-Logos, das einen Anführer der Blackfeet Nation zeigte, sprach zuletzt von einem Durchbruch. "Es ist spannend, dass es überhaupt wieder Gespräche dazu gibt, nachdem sie gesagt haben, dass das Logo für immer verschwinden würde."

Die Franchise selbst äußerte sich nicht über eine etwaige Einigung oder ein Comeback des alten Logos.