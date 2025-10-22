NFL plant weitere International Games - ist erneut ein zweites Spiel in Deutschland möglich?

Die NFL plant weiter eine Internationalisierung der Liga. 2026 sollen weitere Spiele hinzukommen - womöglich auch in Deutschland?

Die NFL will ihre internationale Präsenz weiter ausbauen.

Für die Saison 2026 sind laut einem Bericht von "NBC Sports" zwei zusätzliche Spiele im Ausland geplant. Damit könnte die Liga insgesamt elf reguläre Saisonspiele außerhalb der USA austragen - ein neuer Schritt in Richtung globaler Expansion.

NFL-Commissioner Roger Goodell unterstrich das Ziel: "Wir wollen American Football weltweit näher an die Fans bringen." Könnte Deutschland dabei erneut doppelt profitieren, wie 2023 mit zwei Spielen in einer Saison? Damals war Frankfurt Schauplatz zweier Spiele.

Das bleibt, nach den erfolgreichen Spielen in München und Frankfurt, zunächst offen. Die Nachfrage der deutschen Fans wäre dafür groß genug, zu jedem Spiel gab es unzählige Ticketanfragen.