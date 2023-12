Knackpunkt des Spiels war ein Trickspielzug knapp eine Minute vor dem Ende. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes passte auf Tight End Travis Kelce, der einen weiteren Pass auf Receiver Kadarius Toney warf. Toney lief in die Endzone und hätte die Chiefs in Führung gebracht.

Die Buffalo Bills (7-6) haben sich mit 20:17 in einem spannenden Gigantenduell bei den Kansas City Chiefs (8-5) durchgesetzt und sich damit eine gute Ausgangsposition für das Playoff-Rennen und den Saisonendspurt geschaffen. Die Chancen der Chiefs, sich den Top-Seed in der AFC zu sichern, sind hingegen kleiner geworden.

Buffalo Bills at Kansas City Chiefs 20:17

Im Top-Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs wird ein misslunger Trickspielzug zum Knackpunkt. Zwischen Minnesota und den Las Vegas Raiders sieht es lange nach dem ersten 0:0 seit 1943 aus, doch dann wechseln die Vikings den Quarterback. Die Zusammenfassung der späten Sonntagsspiele der NFL in Week 14.

Seattle Seahawks at San Francisco 49ers 16:28

Minnesota Vikings at Las Vegas Raiders 3:0

Eigentlich steht die Zockermetropole Las Vegas für Spektakel und Glamour, am Sonntag bekamen die Fans in der Wüstenstadt in Nevada allerdings ein ziemlich zähes und defensives Footballspiel zu sehen. Immer wieder wurde gepuntet, bis ins letzte Viertel standen keine Punkte auf dem Scoreboard.

Es drohte ein historisches Ergebnis, zum letzten Mal war 1943 ein Spiel in der NFL ohne Punkte zu Ende gegangen. Doch die Vikings, bei denen sich Justin Jefferson bei seinem Comeback an der Brust verletzte und ins Krankenhaus musste, setzten in der Schlussphase Quarterback Joshua Dobbs auf die Bank.

Nick Mullens übernahm und führte die Vikings in Field-Goal-Position. Kicker Greg Joseph verwandelte aus 36 Yards und verhinderte so die Nullnummer. Durch den 3:0-Sieg stehen die Vikings nun bei sieben Siegen und sechs Niederlagen.

Bei den Raiders (5-8) durfte sich immerhin Jakob Johnson freuen, der für das Spiel aus dem Practice Squad ins aktive Roster der Raiders hochgezogen wurde. Der deutsche Fullback stand bei einigen Snaps auf dem Feld und wurde vor allem als Vorblocker eingesetzt.