In einer hochspannenden Partie sorgt Dolphins-Kicker Jason Sanders in letzter Sekunde für den Sieg gegen die Dallas Cowboys. Die Jacksonville Jaguars erleben einen bitteren Abend. Die Zusammenfassung der späten Sonntagsspiele der NFL in Week 16.

Dallas Cowboys at Miami Dolphins 20:22

Mit ablaufender Uhr hat Jason Sanders die Miami Dolphins in die Playoffs geschossen.

Der Kicker traf aus 29 Yards zum 22:20-Endstand gegen die Dallas Cowboys und entschied das spannende Topspiel.

Die Dolphins stehen damit bei 11-4 und können nicht mehr aus den Playoffs verdrängt werden. Sanders zeigte generell eine starke Leistung und sorgte mit fünf Field Goals und einem Extrapunkt für insgesamt 16 Zähler.

Den einzigen Touchdown der Dolphins erzielte Running Back Raheem Mostert.

Bei den Cowboys waren Quarterback Dak Prescott (253 Yards, 2 Touchdowns) und Receiver CeeDee Lamb (118 Yards, 1 Touchdown) die auffälligsten Spieler.

Mit einer Bilanz von 10-5 bleibt Dallas auf Playoff-Kurs.