NFL: Wer ist MVP 2025? Alle Awards vergeben

Pro Football Hall of Fame (Class of 2025) - Eric Allen, Jared Allen, Antonio Gates und Sterling Sharpe (Sr.)

NFL Flag Players of the Year - Daniel Berry und Josie Clayton

NFL Fan of the Year - Megan Stefanski (Detroit Lions)

Don Shula High School Coach of the Year - John Hart (Brownsburg High School) und Bill Jacklin (Slinger High School)

FedEx Air & Ground Player of the Year - Josh Allen (Buffalo Bills) und Ja'Marr Chase (Cincinnati Bengals)

Next Gen Stats Moment of the Year - Jayden Daniels' siegbringende Hail Mary gegen die Chicago Bears

Walter Payton NFL Man of the Year - Arik Armstead (Jacksonville Jaguars)

Assistant Coach of the Year - Ben Johnson (ehemals Offensive Coordinator der Detroit Lions)

Coach of the Year - Kevin O'Connell (Minnesota Vikings)

Comeback Player of the Year - Joe Burrow (Cincinnati Bengals)

Defensive Rookie of the Year - Jared Verse (Los Angeles Rams)

Offensive Rookie of the Year - Jayden Daniels (Washington Commanders)

Defensive Player of the Year - Patrick Surtain II (Denver Broncos)

Offensive Player of the Year - Saquon Barkley (Philadelphia Eagles)

NFL Honors live: MVP, Rookie of the Year und Co. - Alle Preisträger in der Übersicht

Walter Payton Man of the Year Arik Armstead

Assistant Coach of the Year Ben Johnson (Detroit Lions) Joe Brady (Buffalo Bills) Vic Fangio (Philadelphia Eagles) Brian Flores (Minnesota Vikings) Aaron Glenn (Detroit Lions)

Coach of the Year Kevin O'Connell (Minnesota Vikings) Dan Campbell (Detroit Lions) Sean Payton (Denver Broncos) Dan Quinn (Washington Commanders) Andy Reid (Kansas City Chiefs)

Comeback Player of the Year Joe Burrow, Quarterback (Cincinnati Bengals) Sam Darnold, Quarterback (Minnesota Vikings) J.K. Dobbins, Running Back (Los Angeles Chargers) Christian Gonzalez, Cornerback (New England Patriots) Damar Hamlin, Safety (Buffalo Bills)

Defensive Rookie of the Years) Jared Verse, Linebacker (Los Angeles Rams) Cooper DeJean, Defensive Back (Philadelphia Eagles) Braden Fiske, Defensive End (Los Angeles Rams) Quinyon Mitchell, Cornerback (Philadelphia Eagles) Chop Robinson, Linebacker (Miami Dolphin

Offensive Rookie of the Year Jayden Daniels, Quarterback (Washington Commanders) Brock Bowers, Tight End (Las Vegas Raiders) Malik Nabers, Wide Receiver (New York Giants) Bo Nix, Quarterback (Denver Broncos) Brian Thomas Jr., Wide Receiver (Jacksonville Jaguars)

Defensive Player of the Year Pat Surtain II, Cornerback (Denver Broncos) Zack Baun, Linebacker (Philadelphia Eagles) Myles Garrett, Defensive End (Cleveland Browns) Trey Hendrickson, Defensive End (Cincinnati Bengals) T.J. Watt, Linebacker (Pittsburgh Steelers)

Offensive Player of the Year Saquon Barkley, Running Back (Philadelphia Eagles) Joe Burrow, Quarterback (Cincinnati Bengals) Ja'Marr Chase, Wide Receiver (Cincinnati Bengals) Derrick Henry, Running Back (Baltimore Ravens) Lamar Jackson, Quarterback (Baltimore Ravens)

Die Preisträger bei den NFL-Honors Wenige Tage vor dem Super Bowl in New Orleans sind die NFL-Awards der Saison 2024 verliehen worden. Im Saenger Theater von New Orleans fand sich die Elite der NFL ein, um die Auszeichnungen vorzunehmen. ran gibt einen Überblick über die Gewinner und die jeweiligen Finalisten.

Was sind die NFL Honors?

Bei den NFL Honors werden verschiedene Preise vergeben, um besondere Leistungen der Spieler und Coaches zu würdigen. Neben Auszeichnungen in sportlichen Kategorien wie MVP oder Offensive Player of the Year wird beispielsweise auch der Walter Payton Man of the Year Award für besondere Verdienste abseits des Platzes vergeben.