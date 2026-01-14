- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL: Wird Travis Hunter weiter Offensive und Defensive spielen? - Jacksonville Jaguars geben Ausblick für 2026

  • Veröffentlicht: 14.01.2026
  • 20:55 Uhr
  • Julian Erbs

Mit einer Knieverletzung musste Travis Hunter ab Ende Oktober den Rest der Saison pausieren. Nun haben die Jacksonville Jaguars ihren Plan für ihn mit Blick auf die kommende Saison bekannt gegeben.

Die Jacksonville Jaguars halten trotz der Knieverletzung, die Travis Hunter in seiner Rookie-Saison auf sieben Einsätze begrenzte, weiterhin an der Idee fest, ihn langfristig als Two-Way-Spieler einzusetzen.

General Manager James Gladstone erklärte am Mittwoch, dass Hunter in seiner Reha gute Fortschritte mache. Gleichzeitig bekräftigte er die ursprüngliche Vorstellung der Franchise mit dem Heisman-Trophy-Gewinner von 2024.

Allerdings deutete Gladstone an, dass Hunter künftig mehr Snaps als Cornerback sehen dürfte. Hintergrund sind die auslaufenden Verträge von Greg Newsome, Montaric Brown und Christian Braswell, die in der Secondary eine personelle Lücke entstehen lassen könnten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Die Jaguars gingen in Hunters erster NFL-Saison behutsam mit seinem Einsatz um. Offensiv kam er auf 28 Receptions für 298 Yards und einen Touchdown. Defensiv verbuchte er 15 Tackles sowie drei Pass Breakups. Seine Rolle veränderte sich dabei im Saisonverlauf deutlich.

- Anzeige -
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Jacksonville: Hat sich der Trade gelohnt?

In Woche 1 stand Hunter 42 Snaps in der Offense und lediglich sechs in der Defense auf dem Feld. Bereits eine Woche später war die Belastung nahezu ausgeglichen, mit jeweils 42 offensiven und 43 defensiven Snaps. In seinem letzten Saisonspiel wurde er dann erneut deutlich stärker in der Offense eingesetzt.

Jacksonville hatte vor dem Draft einen hohen Preis gezahlt, um Hunter an Position zwei auszuwählen, obwohl er als einer der Top-Spieler des Draft-Jahrgangs 2025 galt. Ein zentraler Gedanke dabei war, dass die Jaguars mit ihm gewissermaßen zwei Spieler in einem bekommen könnten.

Würde Hunter ausschließlich als Wide Receiver oder Cornerback eingesetzt, müsste er auf dieser einen Position ein absolutes Elite-Niveau erreichen, um den Trade mit dem abgegebenen fünften Pick und einem Erstrundenpick 2026 zu rechtfertigen.

Ob der heute 22-Jährige dieses Doppelrollen-Konzept in der NFL dauerhaft ausfüllen kann, ist jedoch weiterhin offen. Erst eine weitere Saison dürfte zeigen, ob das Experiment Two-Way-Spieler auf diesem Niveau tragfähig ist und langfristig Bestand haben kann.

Auch interessant: NFL Playoffs 2026: Drama pur! Wild-Card-Duelle zeigen anderen Sportarten, wie spannender Titelkampf geht - ein Kommentar

Mehr News und Videos
College Football Playoff Quarterfinal - Capital One Orange Bowl: Oregon v Texas Tech
News

NFL Draft: Top-QB bleibt am College - Dilemma für Jets?

  • 14.01.2026
  • 21:14 Uhr
imago images 1070694937
News

Hot Takes: Bills zu Null, Niners-Star bricht Uralt-Rekord

  • 14.01.2026
  • 20:31 Uhr

NFL: Playoff-Zoff! Lil Wayne legt sich mit Bears-Star Caleb Williams an

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0
SPORTS-FBN-PRESTON-COLUMN-BZ Baltimore Ravens head coach John Harbaugh, left, and owner Steve Bisciotti watch warm-ups before the final regular season home game at M&T Bank Stadium against the Pitt...
News

Harbaugh gefeuert: Ravens-Owner erklärt Entscheidung

  • 14.01.2026
  • 20:08 Uhr
January 4, 2026, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: Baltimore Ravens head coach JOHN HARBAUGH in the tunnel before the NFL, American Football Herren, USA football game between the Pittsburgh Steelers a...
News

Geht's jetzt schnell? Harbaugh führt erstes Vor-Ort-Interview

  • 14.01.2026
  • 16:49 Uhr
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Indianapolis Colts Dec 22, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) warms up before the game agai...
News

NFL-Playoffs live: Übertragung im TV, Livestream & Ticker - wer die Spiele in der Divisional Round?

  • 14.01.2026
  • 16:15 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Divisional Playoffs: Zeiten der vier Spiele stehen fest

  • 14.01.2026
  • 16:15 Uhr
Mike Tomlin
News

Trainerposten im Ranking: Sind die Steelers unattraktiv?

  • 14.01.2026
  • 15:34 Uhr
SANTA CLARA, CA - JANUARY 03: Sam Darnold 14 of the Seattle Seahawks warms up before an NFL, American Football Herren, USA game between the Seattle Seahawks and the San Francisco 49ers on January 3...
News

Seahawks: Darnold als Hindernis auf dem Weg zum Super Bowl?

  • 14.01.2026
  • 14:53 Uhr
NFC Wild Card Playoffs: San Francisco 49ers v Philadelphia Eagles
News

Kommentar: Drama pur! NFL zeigt anderen Sportarten, wie Titelkampf geht

  • 14.01.2026
  • 14:50 Uhr