NFL: Wird Travis Hunter weiter Offensive und Defensive spielen? - Jacksonville Jaguars geben Ausblick für 2026
- Veröffentlicht: 14.01.2026
- 20:55 Uhr
- Julian Erbs
Mit einer Knieverletzung musste Travis Hunter ab Ende Oktober den Rest der Saison pausieren. Nun haben die Jacksonville Jaguars ihren Plan für ihn mit Blick auf die kommende Saison bekannt gegeben.
Die Jacksonville Jaguars halten trotz der Knieverletzung, die Travis Hunter in seiner Rookie-Saison auf sieben Einsätze begrenzte, weiterhin an der Idee fest, ihn langfristig als Two-Way-Spieler einzusetzen.
General Manager James Gladstone erklärte am Mittwoch, dass Hunter in seiner Reha gute Fortschritte mache. Gleichzeitig bekräftigte er die ursprüngliche Vorstellung der Franchise mit dem Heisman-Trophy-Gewinner von 2024.
Allerdings deutete Gladstone an, dass Hunter künftig mehr Snaps als Cornerback sehen dürfte. Hintergrund sind die auslaufenden Verträge von Greg Newsome, Montaric Brown und Christian Braswell, die in der Secondary eine personelle Lücke entstehen lassen könnten.
Die Jaguars gingen in Hunters erster NFL-Saison behutsam mit seinem Einsatz um. Offensiv kam er auf 28 Receptions für 298 Yards und einen Touchdown. Defensiv verbuchte er 15 Tackles sowie drei Pass Breakups. Seine Rolle veränderte sich dabei im Saisonverlauf deutlich.
Jacksonville: Hat sich der Trade gelohnt?
In Woche 1 stand Hunter 42 Snaps in der Offense und lediglich sechs in der Defense auf dem Feld. Bereits eine Woche später war die Belastung nahezu ausgeglichen, mit jeweils 42 offensiven und 43 defensiven Snaps. In seinem letzten Saisonspiel wurde er dann erneut deutlich stärker in der Offense eingesetzt.
Jacksonville hatte vor dem Draft einen hohen Preis gezahlt, um Hunter an Position zwei auszuwählen, obwohl er als einer der Top-Spieler des Draft-Jahrgangs 2025 galt. Ein zentraler Gedanke dabei war, dass die Jaguars mit ihm gewissermaßen zwei Spieler in einem bekommen könnten.
Würde Hunter ausschließlich als Wide Receiver oder Cornerback eingesetzt, müsste er auf dieser einen Position ein absolutes Elite-Niveau erreichen, um den Trade mit dem abgegebenen fünften Pick und einem Erstrundenpick 2026 zu rechtfertigen.
Ob der heute 22-Jährige dieses Doppelrollen-Konzept in der NFL dauerhaft ausfüllen kann, ist jedoch weiterhin offen. Erst eine weitere Saison dürfte zeigen, ob das Experiment Two-Way-Spieler auf diesem Niveau tragfähig ist und langfristig Bestand haben kann.
