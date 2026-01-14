Mit einer Knieverletzung musste Travis Hunter ab Ende Oktober den Rest der Saison pausieren. Nun haben die Jacksonville Jaguars ihren Plan für ihn mit Blick auf die kommende Saison bekannt gegeben. Die Jacksonville Jaguars halten trotz der Knieverletzung, die Travis Hunter in seiner Rookie-Saison auf sieben Einsätze begrenzte, weiterhin an der Idee fest, ihn langfristig als Two-Way-Spieler einzusetzen. General Manager James Gladstone erklärte am Mittwoch, dass Hunter in seiner Reha gute Fortschritte mache. Gleichzeitig bekräftigte er die ursprüngliche Vorstellung der Franchise mit dem Heisman-Trophy-Gewinner von 2024. Allerdings deutete Gladstone an, dass Hunter künftig mehr Snaps als Cornerback sehen dürfte. Hintergrund sind die auslaufenden Verträge von Greg Newsome, Montaric Brown und Christian Braswell, die in der Secondary eine personelle Lücke entstehen lassen könnten.

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

Die Jaguars gingen in Hunters erster NFL-Saison behutsam mit seinem Einsatz um. Offensiv kam er auf 28 Receptions für 298 Yards und einen Touchdown. Defensiv verbuchte er 15 Tackles sowie drei Pass Breakups. Seine Rolle veränderte sich dabei im Saisonverlauf deutlich.

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen