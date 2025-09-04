Viele NFL-Stars sind bei ihren Rückennummern abergläubisch. Ungewöhnlich ist es allerdings, wenn ein Spieler schon zum dritten Mal seine Nummer wechselt und das ohne auch nur eine Minute in der Regular Season auf dem Feld gestanden zu haben. Von Julian Erbs Die Chicago Bears haben im diesjährigen Draft an Position 39 in der zweiten Runde Wide Receiver Luther Burden III ausgewählt. Viele Experten hatten ihn zuvor sogar als Erstrunden-Pick eingeschätzt. Kurz vor Saison-Start sorgt der 21-Jährige für Aufsehen und zwar wegen seiner Rückennummer.

Im College lief er mit der Nummer 3 auf, doch bei den Bears ist diese nicht verfügbar: Sie wird zu Ehren von Hall of Fame-Running Back Bronko Nagurski nicht mehr vergeben. Seine ersten Trainingseinheiten bestritt Burden mit der Nummer 87 – einer klassischen Rückennummer für Wide Receiver. Nachdem sein Receiver-Kollege Maurice Alexander gecuttet wurde, entscheid er sich jedoch dazu, dessen Nummer 13 zu übernehmen. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

