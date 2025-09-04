American Football
NFL: Wirrwarr um Bears-Rookie Luther Burden III - drei verschiedene Trikotnummern vor Debüt
- Veröffentlicht: 04.09.2025
- 15:05 Uhr
- Julian Erbs
Viele NFL-Stars sind bei ihren Rückennummern abergläubisch. Ungewöhnlich ist es allerdings, wenn ein Spieler schon zum dritten Mal seine Nummer wechselt und das ohne auch nur eine Minute in der Regular Season auf dem Feld gestanden zu haben.
Die Chicago Bears haben im diesjährigen Draft an Position 39 in der zweiten Runde Wide Receiver Luther Burden III ausgewählt. Viele Experten hatten ihn zuvor sogar als Erstrunden-Pick eingeschätzt.
Kurz vor Saison-Start sorgt der 21-Jährige für Aufsehen und zwar wegen seiner Rückennummer.
Im College lief er mit der Nummer 3 auf, doch bei den Bears ist diese nicht verfügbar: Sie wird zu Ehren von Hall of Fame-Running Back Bronko Nagurski nicht mehr vergeben.
Seine ersten Trainingseinheiten bestritt Burden mit der Nummer 87 – einer klassischen Rückennummer für Wide Receiver. Nachdem sein Receiver-Kollege Maurice Alexander gecuttet wurde, entscheid er sich jedoch dazu, dessen Nummer 13 zu übernehmen.
Doch dabei sollte es nicht bleiben.
87, 13, 10 - Drei Rückennummern ohne NFL-Spiel für Luther Burden III
Nachdem mit Tyler Scott ein weiterer Positionskollege entlassen wurde, der inzwischen im Practice Squad der Indianapolis Colts gelandet ist, entschied sich Burden schließlich für die Nummer 10.
Nach dem Nummernwechselspiel will der Youngster sollen nun sportliche Schlagzeilen schreiben.
Zu Beginn des Training Camps hatte Burden noch mit einigen disziplinarischen Schwierigkeiten zu kämpfen und wurde unter anderem nach einem falschen Line-up aus dem Training geworfen.
In der Preseason zeigte er sich jedoch stark und etablierte sich als dritter Wide Receivern in der Team-Order hinter D.J. Moore und Rome Odunze.
