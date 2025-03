Die Zukunft von Aaron Rodgers in der NFL ist weiterhin ungewiss. Raiders-Star Maxx Crosby hat derweil eine klare Meinung.

von Daniel Kugler

Maxx Crosby hat Anfang März öffentlichwirksam seinen Wunsch geäußert, dass Star-Quarterback Aaron Rodgers in dieser Offseason zu den Las Vegas Raiders wechselt.

Die Franchise entschied sich stattdessen jedoch zu einem Trade mit den Seattle Seahawks für Geno Smith.

Da Rodgers nach seinem Aus bei den New York Jets auch Wochen später noch ohne neues Team dasteht, hat sich der Pass Rusher erneut zur Zukunft des Playmakers geäußert.

"Ich glaube, er geht in den Ruhestand", erklärte Crosby in seinem "The Rush"-Podcast. "Ich denke auch wegen der Tatsache, dass er nicht mit Davante (Adams, Anm. d. Red.) zusammen ist und dass er mit Pittsburgh nicht besonders vertraut ist, ich weiß es nicht. Ich denke, er hört auf. Er ist jetzt bald 42."

Obwohl Crosby Pittsburghs Sicht nachvollziehen kann, einen erfahrenen Spieler verpflichten zu wollen, glaubt er nicht an eine Einigung: "Ich kann ihn mir nicht in einem Trikot von Pittsburgh vorstellen. Mein Gehirn kann sich das einfach nicht ausmalen."