NFL: Jakob Johnson nach Entlassung mit Glück im Unglück - so geht es für den Deutschen weiter

  • Aktualisiert: 12.12.2025
  • 16:13 Uhr
  • ran.de

Jakob Johnson ist wieder zurück in der NFL. Der deutsche Fullback unterschreibt erneut bei den Houston Texans, die ihn erst in dieser Woche entlassen haben.

Er ist wieder da! Jakob Johnson ist zurück in der NFL.

Der 30-Jährige unterschreibt bei den Houston Texans einen neuen Deal. Dort steht Johnson allerdings nicht im aktiven Kader, sondern ist Teil des Practice Squads.

Die Franchise aus der AFC South hatte den deutschen Fullback erst am Montag entlassen. Allerdings verriet Johnson nur wenig später im Podcast "Football O‘Clock", dass genau das der Plan der Texans gewesen sei.

So wurde Johnson im Gespräch mit General Manager Nick Caserio mitgeteilt, dass die Franchise nach seiner Entlassung plane, ihn wieder ins Practice Squad aufzunehmen.

Johnson kann auch im Practice Squad abkassieren

Zuvor durchlief Johnson den "Waiver Wire", bei dem ihn die 31 anderen NFL-Franchises für ihr Team hätten auswählen können. Da dies nicht der Fall war, wurde Johnson zum Free Agent und konnte somit für einen Platz im Practice Squad der Texans unterschreiben.

Dort steht Johnson ein wöchentliches Gehalt zwischen 17.500 und 22.000 US-Dollar zu. Allerdings kann der gebürtige Stuttgarter auch jederzeit entlassen oder im besten Fall wieder in den aktiven Kader berufen werden.

Die Texans stehen derzeit mit acht Siegen und fünf Niederlagen hinter den Jacksonville Jaguars auf Rang zwei der AFC South und sind aktuell auf Playoff-Kurs. Zuletzt gelangen fünf Siege in Serie, darunter auch gegen die Buffalo Bills, CIndianapolis Colts und Kansas City Chiefs .

In Woche 15 trifft die Franchise am Sonntag auf die Arizona Cardinals.

