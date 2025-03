Kurz nach der Verpflichtung von zwei Free Agents machen die Buffalo Bills publik, dass beide für mehrere Spiele gesperrt werden.

Die Buffalo Bills haben in dieser Woche die beiden Free Agents Michael Hoecht und Larry Ogunjobi unter Vertrag genommen.

In der kommenden Saison wird aber keiner von ihnen in den ersten Spielen in der Lage sein, der Defensive Line zu helfen.

So hat der General Manager der Franchise, Brandon Beane, vor US-Reportern auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass beide Akteure für sechs Spiele gesperrt werden, weil sie gegen die Drogenrichtlinien der NFL verstoßen haben.