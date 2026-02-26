NFL - Bleibt George Pickens bei den Dallas Cowboys? Das sagt der Head Coach

Werden die Dallas Cowboys Top-Receiver George Pickens mit dem Franchise Tag belegen? Head Coach Brian Schottenheimer gewährt Einblicke.

Was passiert mit George Pickens?

Der Wide Receiver der Dallas Cowboys soll mit dem Franchise Tag belegt werden. Er hat eine bärenstarke NFL-Saison gespielt und dürfte für einen langfristigen Vertrag viel Geld wollen.

CeeDee Lamb kassiert 34 Millionen Dollar pro Jahr. Das dürfte in etwa die Größenordnung sein, die auch Pickens anstrebt.

"Natürlich geht einem das durch den Kopf", sagte Vizepräsident Stephen Jones beim Scouting Combine in Indianapolis. "Viele der Spieler, denen wir den Franchise Tag gegeben haben, haben trotzdem komplett mitgezogen. Dak (Prescott) ist da das beste Beispiel. Er hat unter zwei Tags gespielt und keine Einheit verpasst. Hoffentlich läuft es diesmal genauso."

Oft läuft es aber auch anders, denn viele Spieler bleiben der Vorbereitung fern. Was vor allem für Unruhe rund um das Team sorgt.