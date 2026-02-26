- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

NFL - Bleibt George Pickens bei den Dallas Cowboys? Das sagt der Head Coach

  • Veröffentlicht: 26.02.2026
  • 22:21 Uhr
  • ran.de

Werden die Dallas Cowboys Top-Receiver George Pickens mit dem Franchise Tag belegen? Head Coach Brian Schottenheimer gewährt Einblicke.

Was passiert mit George Pickens?

Der Wide Receiver der Dallas Cowboys soll mit dem Franchise Tag belegt werden. Er hat eine bärenstarke NFL-Saison gespielt und dürfte für einen langfristigen Vertrag viel Geld wollen.

CeeDee Lamb kassiert 34 Millionen Dollar pro Jahr. Das dürfte in etwa die Größenordnung sein, die auch Pickens anstrebt.

"Natürlich geht einem das durch den Kopf", sagte Vizepräsident Stephen Jones beim Scouting Combine in Indianapolis. "Viele der Spieler, denen wir den Franchise Tag gegeben haben, haben trotzdem komplett mitgezogen. Dak (Prescott) ist da das beste Beispiel. Er hat unter zwei Tags gespielt und keine Einheit verpasst. Hoffentlich läuft es diesmal genauso."

Oft läuft es aber auch anders, denn viele Spieler bleiben der Vorbereitung fern. Was vor allem für Unruhe rund um das Team sorgt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Dallas Cowboys: Schottenheimer hofft auf Happy End

Bis zum 3. März können die Cowboys Pickens mit dem Franchise Tag belegen, was ihm bei einer Unterschrift rund 28 Millionen Dollar bringen würde. Es sei denn, beide Parteien einigen sich bis zum Sommer auf einen langfristigen Vertrag.

"Das wird sich so entwickeln, wie es sich entwickeln soll", sagte Head Coach Brian Schottenheimer. "GP liebt Football. Meine Beziehung zu ihm ändert sich nicht – genauso wenig wie damals bei CeeDee [Lamb] oder Dak [Prescott], als sie ihre Themen hatten. Das gehört zum Prozess dazu. Das ist die geschäftliche Seite. Verdammt, ich habe gestern Abend noch mit CeeDee gesprochen. Daran ändert sich nichts."

Schottenheimer hofft, dass Pickens über die Saison 2026 hinaus bleibt: "Alles, was ich von George gesehen habe, seit er hier ist – vom ersten Tag an. Ich weiß: Dieser Kerl ist ein Wettkämpfer und liebt Football. Also hoffe ich es."

- Anzeige -
Mehr News und Videos
QBs auf Hot Seat
News

Hot Seat: Acht Quarterbacks kämpfen um ihre Zukunft

  • 26.02.2026
  • 22:44 Uhr
imago images 1071076177
News

Raiders-Coach macht Andeutungen wegen Mendoza

  • 26.02.2026
  • 21:58 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts Dec 28, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; Indianapolis Colts quarterback Anthony Richardson (5) watches the action on t...
News

Ende eines Missverständnisses? Colts-QB vor Abschied

  • 26.02.2026
  • 19:34 Uhr
November 16, 2025, Nashville, Tennessee, USA: Titans safety KENDELL BROOKS (30), defensive tackle JEFFERY SIMMONS (98) and defensive tackle T VONDRE SWEAT (93) during an NFL, American Football Herr...
News

Mega-Trade: Titans und Jets tauschen Spieler

  • 26.02.2026
  • 16:56 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Scouting Combine Feb 24, 2026; Indianapolis, IN, USA; Kansas City Chiefs general manager Brett Veach speaks at the NFL Scouting Combine at the Indiana Convention ...
News

Chiefs-GM äußert heftige Kritik an Spielern

  • 26.02.2026
  • 15:46 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 26.02.2026
  • 15:37 Uhr
imago images 1069779161
News

Carolina Panthers: Mehrere Trade-Anfragen für Quarterback

  • 26.02.2026
  • 14:23 Uhr
Meistverkaufte NFL-Trikots in Deutschland
News

Von St. Brown bis Maye: Die meistverkauften NFL-Trikots

  • 26.02.2026
  • 13:33 Uhr
imago images 1048611752
News

Größter Cap Space der Liga: Titans entlassen zwei Starter

  • 26.02.2026
  • 11:31 Uhr
Brown und Vrabel
News

AJ Brown zu den Patriots? Jetzt äußert sich Mike Vrabel

  • 26.02.2026
  • 11:30 Uhr