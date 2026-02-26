NFL
NFL - Bleibt George Pickens bei den Dallas Cowboys? Das sagt der Head Coach
Veröffentlicht: 26.02.2026
- 22:21 Uhr
- ran.de
Werden die Dallas Cowboys Top-Receiver George Pickens mit dem Franchise Tag belegen? Head Coach Brian Schottenheimer gewährt Einblicke.
Was passiert mit George Pickens?
Der Wide Receiver der Dallas Cowboys soll mit dem Franchise Tag belegt werden. Er hat eine bärenstarke NFL-Saison gespielt und dürfte für einen langfristigen Vertrag viel Geld wollen.
CeeDee Lamb kassiert 34 Millionen Dollar pro Jahr. Das dürfte in etwa die Größenordnung sein, die auch Pickens anstrebt.
"Natürlich geht einem das durch den Kopf", sagte Vizepräsident Stephen Jones beim Scouting Combine in Indianapolis. "Viele der Spieler, denen wir den Franchise Tag gegeben haben, haben trotzdem komplett mitgezogen. Dak (Prescott) ist da das beste Beispiel. Er hat unter zwei Tags gespielt und keine Einheit verpasst. Hoffentlich läuft es diesmal genauso."
Oft läuft es aber auch anders, denn viele Spieler bleiben der Vorbereitung fern. Was vor allem für Unruhe rund um das Team sorgt.
Dallas Cowboys: Schottenheimer hofft auf Happy End
Bis zum 3. März können die Cowboys Pickens mit dem Franchise Tag belegen, was ihm bei einer Unterschrift rund 28 Millionen Dollar bringen würde. Es sei denn, beide Parteien einigen sich bis zum Sommer auf einen langfristigen Vertrag.
"Das wird sich so entwickeln, wie es sich entwickeln soll", sagte Head Coach Brian Schottenheimer. "GP liebt Football. Meine Beziehung zu ihm ändert sich nicht – genauso wenig wie damals bei CeeDee [Lamb] oder Dak [Prescott], als sie ihre Themen hatten. Das gehört zum Prozess dazu. Das ist die geschäftliche Seite. Verdammt, ich habe gestern Abend noch mit CeeDee gesprochen. Daran ändert sich nichts."
Schottenheimer hofft, dass Pickens über die Saison 2026 hinaus bleibt: "Alles, was ich von George gesehen habe, seit er hier ist – vom ersten Tag an. Ich weiß: Dieser Kerl ist ein Wettkämpfer und liebt Football. Also hoffe ich es."