NFL Scouting Combine: Sohn von Super-Bowl-Sieger liefert überragende Performance ab

Bereits an Tag eins des NFL Scouting Combines gab es einen herausragenden Spieler: Linebacker Sonny Styles spielte sich in die Notizbücher der Cheftrainer.

Der Ohio-State-Linebacker Sonny Styles hat am Donnerstag beim 2026 NFL Scouting Combine in Indianapolis eine der beeindruckendsten Vorstellungen abgeliefert und sich damit endgültig in die Top-10-Gespräche für den Draft im April katapultiert.

Der 1,96 m große und 111 kg schwere Linebacker aus Columbus lief den 40-Yard-Dash in 4,46 Sekunden – geteilter Bestwert aller Linebacker in diesem Jahr. Noch beeindruckender waren die Sprungwerte: 43,5 Inches (110,5 cm) im Vertical Jump und 11 Fuß 2 Inches (3,40 m) im Broad Jump.

Analyst Daniel Jeremiah führt ihn bereits auf Platz 5 seiner Top-50-Prospect-Liste.

Ravens-Safety Kyle Hamilton reagierte via "X" direkt auf die Simulcam-Vergleiche und schrieb: "Sonny ist unglaublich - einer, auf den man achten muss!"