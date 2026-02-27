Mehrere Bestmarken an Tag 1
NFL Scouting Combine: Sohn von Super-Bowl-Sieger liefert überragende Performance ab
- Veröffentlicht: 27.02.2026
- 06:24 Uhr
Bereits an Tag eins des NFL Scouting Combines gab es einen herausragenden Spieler: Linebacker Sonny Styles spielte sich in die Notizbücher der Cheftrainer.
Der Ohio-State-Linebacker Sonny Styles hat am Donnerstag beim 2026 NFL Scouting Combine in Indianapolis eine der beeindruckendsten Vorstellungen abgeliefert und sich damit endgültig in die Top-10-Gespräche für den Draft im April katapultiert.
Der 1,96 m große und 111 kg schwere Linebacker aus Columbus lief den 40-Yard-Dash in 4,46 Sekunden – geteilter Bestwert aller Linebacker in diesem Jahr. Noch beeindruckender waren die Sprungwerte: 43,5 Inches (110,5 cm) im Vertical Jump und 11 Fuß 2 Inches (3,40 m) im Broad Jump.
Analyst Daniel Jeremiah führt ihn bereits auf Platz 5 seiner Top-50-Prospect-Liste.
Ravens-Safety Kyle Hamilton reagierte via "X" direkt auf die Simulcam-Vergleiche und schrieb: "Sonny ist unglaublich - einer, auf den man achten muss!"
Sonny Styles: Vater Lorenzo ist Super Bowl Champion
Styles selbst hatte in der abgelaufenen College-Saison in 14 Starts 82 Tackles (6,5 Tackles for Loss), einen Sack und einen Forced Fumble gesammelt.
Sein Vater Lorenzo Styles Sr. spielte sechs Jahre in der NFL und gewann mit den Rams den Super Bowl XXXIV im Jahr 1999.
Viele Experten sehen in dem 22-Jährigen jetzt einen der explosivsten Linebacker der gesamten Draft-Klasse . mit direkten Vergleichen zu San-Francisco-49ers-Star Fred Warner. Der Combine-Auftritt dürfte Styles’ ohnehin schon hohe Draft-Prognose weiter nach oben katapultieren.