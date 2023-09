Patrick Mahomes: Kansas City Chiefs strukturieren Vertrag des Star-Quarterbacks um - neuer Rekord

Mit der Entlohnung von Mahomes reagiert der amtierende Super-Bowl-Champion auf die neuen Quarterback-Verträge der vergangenen Wochen und Monate. So stand Mahomes in Sachen durchschnittliches Gehalt pro Jahr zuletzt nur noch auf dem achten Rang, nachdem weitere Spielmacher wie Joe Burrow (Cincinnati Bengals), Lamar Jackson (Baltimore Ravens) und Justin Herbert (Los Angeles Chargers) neue Arbeitspapiere unterschrieben haben.

Mit dem restrukturierten Kontrakt setzt Mahomes auch direkt eine neue Bestmarke. Kein NFL-Spieler kassiert in einem Zeitraum von vier Jahren eine höhere Summe an garantiertem Gehalt.

Patrick Mahomes mit Rekord: Chiefs strukturieren Vertrag des Quarterbacks um

Bereits bei seiner Vertragsverlängerung im Jahr 2020 stellte der gebürtige Texaner einen Rekord auf. Damals unterzeichnete er für zehn Jahre und 450 Millionen US-Dollar, hinsichtlich des Gesamtvolumens der bislang größte Kontrakt der NFL-Geschichte.

Der Start in die NFL-Saison 2023 verlief für die Chiefs und ihren Superstar bislang durchwachsen. Auf die Niederlage im Eröffnungsspiel gegen die Detroit Lions (20:21) folgte in Woche 2 ein 17:9-Erfolg über die Jacksonville Jaguars. Am kommenden Sonntag geht es für Mahomes und Co. um 22:25 Uhr mit der Partie gegen die Chicago Bears weiter (zum Liveticker).