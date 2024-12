Es scheint, als hätte der König einen Herausforderer gefunden. Einen, der ihm den Thron streitig macht. In der NFL bahnt sich ein Zweikampf um die Krone an. Und noch ist nicht klar, wer sich am Ende der Saison mit den meisten Rushing Yards zum Primus der Running Backs kürt.

Teams setzen verstärkt auf das Laufspiel

Das Laufspiel als Schlüssel zum Erfolg? Der Trend zeigt in der NFL in eine klare Richtung, die so vor wenigen Jahren in der sonst so passfreudigen Liga noch nicht absehbar war, sich aber bereits in der vergangenen Saison abzeichnete. Im Durchschnitt verbucht jedes Team knapp über 27 Laufversuche pro Spiel, der höchste Wert seit 2009.

Und das mit Erfolg! 119,6 Rushing Yards holt jedes Team im Schnitt pro Spiel raus, der zweithöchste Wert seit 25 Jahren. Erfolg in der Zukunft durch eine Besinnung auf die Vergangenheit?

"Das Laufspiel hat an Wert zurückgewonnen, Teams setzen verstärkt darauf und haben Erfolg", wird Vic Fangio, Defensive Coordinator der Eagles, bei "ESPN" zitiert.