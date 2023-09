"Ich habe nicht viel Zeit, emotional zu sein. Ich muss mich auf das Spiel vorbereiten und meine beste Leistung zeigen", sagte Elliott vor seiner Rückkehr ins AT&T Stadium am Sonntagabend (Kickoff: 22:25 Uhr) zwar. Allerdings: "Es gibt Emotionen. Ich werde versuchen, sie zu verstecken, aber es gibt definitiv Emotionen."

Running Back Ezekiel Elliott von den New England Patriots lässt das Wiedersehen mit seinem Ex-Team Dallas Cowboys am kommenden Spieltag erwartungsgemäß nicht unberührt.

Böses Blut nach Cowboys-Entlassung? "Teil des Geschäfts"

Der 28-Jährige war im März von den Cowboys entlassen worden, nachdem er nicht mehr an seine Glanzleistungen aus den ersten Jahren anknüpfen konnte. Im Jahr 2019 hatte der damals beste Running Back der Liga noch einen Sechsjahresvertrag mit einer Gesamtsumme von 90 Millionen Dollar unterschrieben.

In der vergangenen Saison stellte er mit 876 Rushing Yards einen Karrieretiefstwert auf, weshalb Cowboys-Owner Jerry Jones die Reißleine zog. "Ich hatte mit Herrn Jones telefoniert und er sagte mir, was los war und dass er es eigentlich nicht tun will, aber dass es Teil des Geschäfts ist", schilderte er den Moment seiner Entlassung.

Elliott sieht sich noch lange nicht am Ende seiner Leistungsfähigkeit. "Ich denke, dass ich noch viel im Tank habe", stellte er klar. "Ich denke, dass ich immer noch ein ziemlich guter Back bin."