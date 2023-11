Philadelphia Eagles - Jalen Carter über Diebstahl-Vorwürfe: "Ein Missverständnis"

Anzeige

Eagles-Rookie Jalen Carter und eine Begleiterin sollen kürzlich Waren in eine Tasche gesteckt haben, ohne dafür zu bezahlen. Nun räumt der Rookie mit den Vorwürfen auf.

Auf dem Feld sorgt Jalen Carter für die Philadelphia Eagles aktuell für Furore, der neunte Pick des Draft 2023 spielt eine starke Debüt-Saison und ist einer der Anwärter auf den Titel "Defensive Rookie of the Year".

Allerdings hat der Defensive Tackle auch regelmäßig mit Problemen abseits des Platzes zu kämpfen. Anfang des Jahres geriet er in die Schlagzeilen, weil er an einem Unfall beteiligt war, der zu Todesopfern führte.

Vergangene Woche soll Carter Medienberichten zufolge erneut die Aufmerksamkeit der Polizei erregt haben. Demnach sei Carter mit einer Begleiterin in einem Geschäft gewesen. Die Frau soll Waren in ihre Tasche gesteckt haben, ohne dafür gezahlt zu haben. Der Eagles-Verteidiger habe die Taschen anschließend genommen und aus dem Laden getragen.

Ein Mitarbeiter soll dies bemerkt und die beiden gemeinsam mit der Polizei zur Rede gestellt haben. Carter habe sich kooperativ gezeigt, eine Verhaftung habe es nicht gegeben. Ein Polizeibericht wurde demnach ebenfalls nicht erstattet.

Am Freitag wurde der einstige College-Spieler der Georgia Bulldogs nun zu dem Vorfall befragt. "Es war wahrscheinlich nur ein Missverständnis. Ich weiß nicht viel darüber", wird er vom "Philadelphia Inquirer" zitiert.

Die Geschichte dürfte damit keine weiteren Konsequenzen nach sich ziehen, der Fokus gilt nun wieder dem Top-Spiel in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann treten die Eagles bei den Kansas City Chiefs an (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).